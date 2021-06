Eddig három embernél azonosították az indiai mutánst Magyarországon

Magyarországon a nyár is biztonságosabb és szabadabb lesz, mint sok más európai országban – mondta György István az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. A Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára arról is beszélt, hogy hazánkban az oltások száma az első oltások tekintetében eléri az 5 millió 240 ezre, míg 3 millió 800 ezren a második oltást is megkapták.

Az államtitkár újfent arra biztatott mindenkit, aki még nem oltatta be magát, éljen a regisztráció lehetőségével, még senki nem késett le semmiről. Járványügyi szempontból viszont célszerű, hogy minél hamarabb felvegyék az oltást az emberek. Miután lassan elfogynak a még be nem oltott regisztráltak, ehhez igazítják az oltást is, de természetesen ettől még az oltás nem áll le. Erről Orbán Viktor beszélt bővebben pénteken reggel a Kossuth rádióban.

Korlátozott mennyiségben még van lehetőség Szputnyik oldásra, illetve Modernára és Janssenre is lehet foglalni néhány helyen, Pfizer és Sinopharm oltóanyag pedig korlátlan mennyiségben elérhető a foglalásoknál. A háziorvosoknál pedig Sinopharm, Janssen, Moderna oltás áll rendelkezésre.

Vakcinahiánytól Magyarországnak nem kell tartania

– fogalmazott György István.

Az államtitkár továbbá bejelentette: a külhoni, még oltásra váró magyarok és a Magyarországon élő külföldiek is regisztrálhatnak az oltásra, a külföldiek és a külhoni magyarok oltása június második felében kezdődhet el.

Galgóczi Ágnes ezt követően arról beszélt, hogy letörtük a járvány harmadik hullámát, de folyamatosan továbbra is figyelemmel kísérik a hazai és nemzetközi járványügyi helyzetet.

Magyarországon már három esetben mutatták ki az indiai variánst, egy páciens kórházi ápulásra szorult.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője elmondta: eddig a beteg környezetében lévő egészségügyi dolgozók közében senki sem kapta el tőle a vírust.