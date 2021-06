Ferenc pápa kihagyná Orbánt, Ádert Budapesten

Lapértesülés szerint a katolikus egyházfő egyikőjükkel sem akar külön találkozni szeptemberben.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra eljön Ferenc pápa, de nem tervez udvariassági látogatást sem az államfőnél, sem a miniszterelnöknél – írja a Blikk a tekintélyes National Catholic Register alapján. Az amerikai katolikus lap vatikáni és magyar egyházi forrásokra hivatkozva közölte, a katolikus egyházfő csak három órát tölt Magyarországon, részt vesz a zárómisén, de külön nem akar találkozni Áder Jánossal és Orbán Viktorral.

A Vatikán elkerülne minden politikai jellegű találkozót, ami feszültséget generál – mondta egy budapesti forrás a lapnak, amely szerint kormány egyelőre hiába invitálja személyes találkozóra a pápát. A katolikus lap szerint még nem fordult elő, hogy a pápa egy ország fővárosában ne találkozott volna az állami vezetőkkel. Egy ilyen útnál az államfőnél a látogatás természetes, ezért „valami nem stimmel a diplomácia és a protokoll szempontjából” – mondta Luis Badilla, a Vatikáni Államtitkárság által kiadott Il Sismografo szerkesztője.

Múlt héten Erdő Péter bíboros és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Rómába utazott egy „elfogadhatóbb” menetrendért, de a Vatikán szerint az egyházfő nem úgynevezett „államlátogatásra” jön, csak az egyházi eseményre érkezik.

A katolikus újság azt „hatalmas pofonként” értékeli, hogy Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséje után rögtön Szlovákiába utazik, ahol két-három napot szándékozik eltölteni.

A National Catholic Register szerint a Vatikánban „nyílt titok”, hogy a Szentatya nem ért egyet a magyar kormány – több magyar püspök által is támogatott – bevándorlási politikájával, a lap idézte Ferenc pápa „Fratelli tutti…” (Mindannyian testvérek…”) kezdetű enciklikáját is, amiben a populista kormányok „rövidlátó, szélsőséges, neheztelő és agresszív nacionalizmusát” bírálta.

A pápa tudatában van annak is, hogy a közelgő választások miatt látogatását politikai célokra is felhasználhatnák, ezért a kormány biztosítaná, hogy ellenzéki vezetőkkel is találkozzon. A Blikk kereste a Miniszterelnökséget, lapunk pedig a Köztársasági Elnöki Hivatalt. Ha válaszolnak, frissítjük a cikket.