Ingyen odaadunk 30, borsos áron vásárolt lélegeztetőgépet a NATO-nak

Egy friss kormányhatározat értelmében 30 darab lélegeztetőgépet ad át ingyen a NATO-nak a magyar állam. A kormány egyben azt is vállalja, hogy ebből huszat Moldovába fog szállítani, tízet pedig Tunéziába.

Lélegeztetőgépből 16 ezret vett a magyar állam tavaly, ezek zöme a raktárban van. De adományozott el már belőlük a kormány több országnak is, Csehországnak, Kárpátaljára, Vajdaságba, és a Felvidékre is jutott, Kirgizisztánnak, Ugandának is adtunk ingyen.

A gépbeszerzésen nagyon szakítottak az azzal megbízott cégek, óriási nyereséget értek el, a tulajdonosok pedig a sokmilliárdos profit jó részét a legtöbb cégből ki is szedik.