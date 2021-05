1027 százalékkal kerül többe a korlátlan belépés Mészáros Lőrinc szegedi fürdőjébe

Mészáros Lőrinc megszerezte az Andrássy úti Kogart házat is

Korábban összesen 99 ezer forintba került az, ha valaki egy évben minden nap el akart menni a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest Hotels Zrt. tulajdonában álló szegedi Napfényfürdő Aquapolisba, a Szegeder.hu cikke szerint ez az ár most meghaladja az egymillió forintot.

A fürdő nemrég honlapján adott tájékoztatást arról, hogy a járványhelyzetből adódóan 2020 novembere és 2021. május 6. között zárva tartottak, és kárpótolják is bérleteseiket azzal, hogy meghosszabbítják bérleteik érvényességét 6 hónappal. Az éves bérletet azonban kivezették, csak 10, 20 vagy 30 alkalmas bérletet lehet vásárolni, 39 ezer, 69 ezer, és 93 ezer forintért.

Aki minden nap menne a Napfényfürdőbe, annak összesen 1 millió 116 ezer forintot kell fizetnie, és még így is kimarad 5 nap az évből.

A drágulás 1027 százalékos. A lap egyik olvasója egy nyugtát is bemutatott: ezen jól látható, hogy a „felnőtt éves korlátlan” nevű bérletét 2019 októberében kereken 99 ezer forintért vette meg. Az olvasó arra is felhívta a figyelmet, hogy megszüntették a felnőtt bérletekhez korábban ajándékként járó egy darab ingyenes és további kedvezményes gyermekbérleteket is.

A fürdővendégek (akik a kedvezőtlen díjjegyzéket egyáltalán észrevették) kivétel nélkül fel vannak háborodva, és méltánytalannak tartják az egészet. A fürdő Facebook-oldaláról a bíráló megjegyzéseiket azonnal eltávolítják. A legtöbben azt tervezik, hogy átmennek az önkormányzati fenntartású Sportuszodába (vagy a Tiszavirágba), mivel ennél még azok is jóval olcsóbbak. Az egészségügyi gondokkal küszködők számára azonban ez nem feltétlenül jelent megoldást, ugyanis ők a Napfényfürdőben a sportolás mellett különféle wellness-szolgáltatásokat is igénybe vehettek”

– írta a Szegedernek Zoltán nevű olvasójuk.