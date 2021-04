Csak a közmédia készíthet fotót és videót az oltásokról a szakrendelőkben

Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester osztotta meg vasárnap az Országos Kórházi Főigazgatóság szombati levelét, melyből kiderül, hogy csak a közmédia munkatársai tudósíthatnak a szakrendelőkben zajló oltásokról.

A szakrendelőkben történő oltással kapcsolatos levélben úgy fogalmaznak:

Annak érdekében, hogy az oltással kapcsolatos megnövekedett médiaérdeklődés ne akadályozza magát az oltási tevékenységet, arra kérjük az intézményeket, hogy a betegellátó terekben (rendelőkben, várókban) ne fogadjanak riport- és interjúkészítés céljából televíziós stábokat vagy újságírókat.

Továbbá azt írják: a szükséges képi dokumentációt (vágóképek fotók) az oltási folyamatról az MTVA elkészíti, és díjmentesen minden olyan médiaszereplő rendelkezésére bocsátja, aki igényt jelent be.

A polgármester ezzel kapcsolatban azt írja:

Orbán Viktor retteg attól, hogy képek készüljenek egy olyan küzdelemről, amiért ő is felelősséggel tartozik és amit sajnos a győzelmi szólamai ellenére se nyer meg, hiszen hetek óta rekord magasak a napi halálozási számok. Ez a paranoia az állami felügyelet alá rendelt önkormányzati fenntartású egészségügyi intézményekre is kiterjedt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 24.hu is csatlakozott ahhoz a nyílt levélhez, amelyben szerkesztőségek sora kéri a döntéshozókat, engedjék be az újságírókat az egészségügyi intézményekbe, hogy megszűnjön az információhiány, és közvetlen információk alapján számolhassanak be a valós járványhelyzetről.

Kovács Zoltán államtitkár az újságírók kérésére úgy reagált: „A kórházakban gyógyítani kell és nem kamerázni. Az operatív törzs minden nap tájékoztatja a nyilvánosságot. A baloldali portálok ennek ellenére kamuhíreket terjesztenek és lejáratják a magyar egészségügyet. A magyar kórházak és az ott dolgozó orvosok és ápolók emberfeletti munkával kiválóan teljesítenek. Hagyják őket dolgozni!”