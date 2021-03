Karácsony Gergely és Soproni Tamás Orbánnak: Összeomlott az oltási terv, szeretnénk segíteni

Karácsony Gergely főpolgármester és Soproni Tamás, Terézváros polgármestere és a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének elnöke levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, amelyben felajánlották a budapesti kerületek segítségét, miután összeomlott az oltási terv.

A levélben ez áll:

Tisztelt Miniszterelnök úr! Tisztelt Miniszter úr!

Összeomlott a kormány oltási terve. Nemcsak az oltásokkal kapcsolatos intézkedések, de az arról szóló tájékoztatás is kaotikus. A budapestiek egészsége és biztonsága érdekében segítséget és együttműködést kínálunk, hogy a kormány úrrá legyen a maga teremtette káoszon. A kerületi önkormányzatok készek és képesek bekapcsolódni az oltási terv végrehajtásába. Továbbra is kezdeményezzük új oltási pontok kialakítását, amihez a főváros és a kerületek közterületeiket is felajánlják.

Az önkormányzatok egyértelmű szabályozást várnak az óvodák és bölcsődék működésével kapcsolatban, hiszen a március 5-i miniszteri rendelet ellentmondásos, nem tér ki például az ügyleti rendre. Pedig ez rendkívül fontos, hiszen az alapszolgáltatásoknak az országban működniük kell. Minden korábbinál nagyobb szükségünk van az egészségügyi ellátásra, orvosainkra, ápolóinkra, a rendvédelmi dolgozókra, járványhelyzetben is el kell szállítani a szemetet, menni kell a villamosnak. Ha azok emberek, akik az alapszolgáltatásokat működtetik, akik a legnagyobb bajban is végzik munkájukat, akik vigyáznak ránk, nem dolgoznak, akkor az ország vérkeringése áll le.

Márpedig ez történik, ha nincs az intézményekben ügyelet, ha nincs más választás, mint otthon maradni az óvodás, kisiskolás gyerekkel.

A járványnak az egészségügyi áldozatok mellett sajnos tömegével vannak gazdasági áldozatai is. Szinte felbecsülhetetlen azok száma, akik már elvesztették állásukat. Az, hogy munkavállalók nem tudják elhelyezni gyermekeiket, amíg a családjuk fenntartásáról gondoskodnának, ugrásszerűen növelheti az állásvesztők számát.

Kérjük tehát, hogy az ország működőképességének biztosítása, valamint az állásvesztések elkerülése érdekében a kormány engedélyezze a gyermekfelügyelet megszervezését, az óvodai és iskolai ügyelet működtetését. Támogatjuk, hogy ebben a helyzetben az óvodai és a bölcsődei dolgozók kerüljenek előre az oltási sorrendben.

A kialakult amúgy is súlyos helyzetet rontotta az átgondolatlanul az egészségügyi dolgozókra kényszerített jogállási törvény is. Az ellátás biztonsága érdekében sürgetjük a kormányt, hogy állítsa vissza az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyát. Itt és most nincs helye semmiféle politikai mérlegelésnek, a kormány legyen úrrá a kialakult káoszon, ennek érdekében is kezdjen azonnali egyeztetést az önkormányzatokkal.

A budapesti kerületi önkormányzatok, vagyis 1,7 millió fővárosi polgár képviseletében várunk önöktől azonnali pontos tájékoztatást és intézkedéseket.

Ez az ország, Budapest és valamennyiünk érdeke.