Ezekben a megyékben már elérte a korábbi csúcsát a járvány

Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Somogy megyében már elérte vagy meghaladta a heti regisztrált fertőzöttek száma a második hullám csúcsán mért szinteket, írja a portfolio.hu.

Az összesítés szerint az elmúlt egy héten az új fertőzöttek felét Budapestről vagy Pest megyéből jelentették, ezt a népességben betöltött súlyon túl az is okozza, hogy a két hullám közötti mélyponton viszonylag alacsony volt a fertőzöttség, azóta viszont az országos átlaghoz képest nagy sebességgel terjed a vírus.

A regisztrált fertőzöttek száma az előző hullámokhoz képest eltérő megyénként, a leglátványosabb a Komárom-Esztergom megyei helyzet, ahol minden korábbi rekord megdőlt szerdán: a napi esetszám a 300-at közelítette.

Kapcsolódó Komáromi polgármester: Nagyon súlyos a helyzet a városban Február 26-án Komáromban több fertőzöttet azonosítottak, mint aznap Zala, Veszprém vagy Tolna megyében.

Somogy megyében pedig néhány napja született új rekord.

Több másik megye tekintetében pedig már most kijelenthető, hogy a járványhelyzet legalább annyira erős, mint a november-decemberi időszakban, ez igaz Nógrád, Fejér és Pest megyére is. Vannak persze olyan térségek is, ahol egyelőre nem indult meg látványosan a járvány, ilyen Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala megye.