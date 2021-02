Koronavírus: mégsem szerepel majd a védőoltás típusa az oltási igazolásban 

A szombati Magyar Közlönyben jelent meg a koronavírus ellen védettség igazolásáról szóló kormányrendelet módosítása, amelyből az derül ki, hogy az eddigi tervekkel ellentétben az oltási igazolás nem fogja tartalmazni, hogy a tulajdonosát milyen típusú védőoltással oltották be.

A „védőoltás típusa” szövegrészek a módosítás értelmében hatályukat vesztik.

A lépés érdekessége, hogy az Európai Unió országai közül Lengyelország már bejelentette, hogy nem fogja védettként elismerni azokat, akik nem az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett vakcinákkal vannak beoltva. Tehát például az orosz vagy a kínai vakcinákat nem ismerik el a lengyelek.

Az intézkedés hatása több kérdést is felvet, ezek közül a legfontosabb, hogy a védőoltás típusát nem tartalmazó oltási igazolással egyáltalán beengednek-e bárkit is például Lengyelországba, vagy azok is pórul járhatnak, akiket nem a Magyarországon legnagyobb mennyiségben használt kínai vagy orosz vakcinákkal oltottak be.