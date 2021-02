Helmeczy: Vesztegetési pénzt továbbított Kósának az örökösnő

Alkotmányos költség, vagyis vesztegetési pénz volt az a 68 millió forint, amit a csengeri örökösnőként elhíresült P. Mária továbbított Kósa Lajosnak. Legalábbis Helmeczy László ügyvéd szerint a nő a legutóbbi bírósági tárgyalásán egyértelműen azt állította, hogy egy útépítéssel foglalkozó cég több részletben utalt számára összegeket, ezeket teljes egészében tovább adta a politikusnak.

P. Máriához több mint tíz tételben érkezett utalás a Kiskun Tender Kft.-től, amit később a címzett vagy a sofőrje vitt el készpénzben, erről pedig a nyomozó hatóság tud, sőt tudott korábban is a vallomásokból, az ügyészség mégsem akarja kihallgatni a politikust.

Helmeczy László Juhász Péter szerdán közzétett videójában arról is beszél, hogy a nőt korábban a Kiskun Tender képviseletében egy közvetítő személy kereste meg azzal: „hozza őt össze” Kósa Lajossal. A pénzek ezt követően kezdtek rendszertelen időpontokban beérkezni az asszony számlájára.

A Hvg.hu szerdán megjelent cikkében több részletet is közölt az ügyről. Ezek szerint a csengeri nő már korábban összefüggésbe hozta az ügylettel Kósát, és ez a vádiratban is szerepelt. A vallomás szerint a pénzt nem is neki szánták, hanem egy harmadik személynek. Erről a harmadik személyről azt állította, hogy az illető a család egy „miniszteri pozícióban lévő barátja”.

Ez a barát, akit most a videóban Kósaként azonosított az ügyvéd, kérte meg arra a szívességre, hogy a nő bankszámlájára menjen az összeg, mivel az övére nem mehet a munkája miatt.

Később a Kiskun Tender P. Mária ellen fizetési meghagyást adott ki. A pénzt azonban nem tudták lefoglalni nála, így végül büntetőeljárás lett az ügyből.