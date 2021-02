„Lassan, de biztosan kivérzünk” – nagy bajban a mentőkutyás csapat

A járvány miatt szinte minden pénzforrása elapadt a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálatnak.

„Szép lassan fogyunk. Lassan, de biztosan szűkül a látóterünk, lassan, de biztosan kivérzünk” – írta két nappal ezelőtti drámai hangvételű Facebook-posztjában a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője, aki arra kérte az embereket, hogy pénzadománnyal segítsék a szervezetet, mert a járvány miatt jelentősen megcsappant a bevételük.

Balázs László a 24.hu-nak elmondta, a 15 éve közhasznú alapítványként működő, de eltűnt személyek mentőkutyás felkutatásában már húsz éve segédkező szolgálatot eddig több forrásból bejövő pénzekkel tartották fenn, azonban most minden csatorna elapadni látszik.

A 35 fős csapat 18 mentőkutyával segíti civilként a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat munkáját. Évi átlag száz riasztásuk van belföldön, de ha más országban történik nagyobb földrengés, oda is mennek segíteni. Munkájuk kilencven százalékában emberi életeket mentenek, a fennmaradó tíz százalékot az állatmentés teszi ki.

A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat kötelékében dolgozik Symba is, akit a világ egyik legjobb mentőkutyájaként tartanak számon.

Megpróbálkozom a lehetetlennel. Kérlek, hogy olvasd el ezt a néhány sort. Neked írtam. Balázs László vagyok, a Pest… Közzétette: Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat – 2021. február 16., kedd

Balázs László, Symba gazdája elmondta: évi 1–3 millió forintnyi összeget pályázatokból kalapoznak össze, de idén egyiken sem nyertek. Komoly gondot jelent a szolgálat legfőbb bevételforrásának elapadása is. A pályázati pénzek mellett ugyanis különböző rendezvények biztosításából gyűjtik össze a működésre valót: ezek a munkák a csapat költségvetésének közel felét adják, a járvány miatt azonban nincsenek rendezvények, így ez a forrásuk is kiesett.

A járvány okolható azért is, hogy jelentősen csökkent a harmadik bevételi lehetőségük: az egyéni pénzadományok.

Nagyon sokan szeretnek minket és követik a munkánkat, de nagyjából felére csökkent azok száma, akik adományozni tudnak, mert a járvány miatt sokan megszorultak. Ők jelezték is, hogy amint vége a járványhelyzetnek, adnak pénzt, csak most nem tehetik meg

– mondta Balázs László, aki ezért is döntött úgy, hogy a nyilvánossághoz fordul, és segítséget kér az emberektől.

Számítása szerint, ha lenne 1000–1500 ember, aki stabilan havonta ezer forinttal támogatná őket, akkor megoldódnának a bajaik, és nem függenének senkitől.

Ha nem romlik el semmi, akkor havi 700–800 ezer forint csak az, hogy létezünk, vagyis alaphangon évi nagyjából 10 millió forintból üzemelünk – számolt Balázs László, de valójában ez csak az alapműködésük összege. Ha fejleszteni is akarnak (márpedig jelentős gépparkjuk ezt kívánja, és a kutyákat is folyamatosan tréningezni kell), akkor évi 20–22 millió forintra van szükségük.

A pénzük igen, de a munkájuk nem lett kevesebb a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat két- és négylábú tagjainak. Balázs László elmondása szerint feladataik megsokszorozódtak, főleg azért, mert a tavaszi lazítások után sokan kiszabadultak az erdőkbe. Iszonyú sok balesethez és eltűnt emberhez mentünk segíteni – számolt be a vezető, aki hozzátette: többszörösére nőtt azok száma is, akik az erdőben próbáltak véget vetni életüknek, az ő felkutatásukban is Balázs Lászlóék segítettek.

A mentések mellett a koronavírus elleni védekezésbe is bevonták a szolgálatot, így naponta járnak laktanyákat és óvodákat fertőtleníteni. Esetszám és munka sokkal több van, pénz viszont jóval kevesebb, foglalta össze szorult helyzetüket a szakember, hozzátéve, egyelőre még működnek, de vészüzemmódba kapcsoltak, és a tervezett fejlesztéseket is átcsoportosították.

Minden működik, de ha a drága eszközeink közül valamelyik meghibásodik, azt a pénzhiány miatt nem tudjuk most pótolni.

Jelenleg mindent arra fordítanak, hogy riaszthatók legyenek, de ha még fél évig ez a helyzet marad, akkor eljutnak odáig, hogy csak az alapműködésre lesz pénzük.

Mindenesetre biztató, hogy a három nappal ezelőtti Facebook-poszt hatására máris pár százezer forinttal gazdagodtak, ami Balázs László szerint a problémát nem oldja meg, de nagyon motiváló.