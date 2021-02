Megint felfestették a „jachtparkolót” a külügyminisztérium elé a Momentum aktivistái

Orosz Anna és a Momentum ifjúsági szervezetének tagjai ismét luxusjacht-parkolót festettek a Külgazdasági és Külügyminisztérium parkolójába – szúrta ki a 444.hu. Az akciót a párt aktivistái azzal indokolták, hogy a nyáron Szíjj László milliárdos jachtján nyaraló Szijjártó Péter miniszter tudja, hová parkoljon.

Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat! Kiállunk a szabad véleménynyilvánítás mellett, és a jövőben sem fogjuk szó nélkül hagyni a korrupciót, legyen szó oligarchák jachtján való nyaralásról, eltitkolt luxusvilláról, vagy haveroknak juttatott milliárdokról

– írja a Facebookon a Momentum.

Tavaly nyáron már egyszer felfestettek egy ilyen jelet a parkolóba a Momentum aktivistái, ami miatt az egyik 17 éves fiú ellen gyámhatósági eljárás indult. A vízbázisú festékkel és stencillel fölfestett jelet a Fővárosi Közterület-fenntartó 4500 forintért eltávolította, ennek ellenére eljárás lett az ügyből, a 17 éves fiút és szüleit behívták a rendőrségre, ahol azzal is megfenyegették őket, hogy gyámhatósági eljárás is indulhat ellenük, ami aztán el is indult.