Eltűnik ezekről a mobilokról a WhatsApp

Habár a telefongyártók egyre több tovább gondoskodnak a készülékeik rendszer- és biztonsági frissítéseiről, mindig van egy-két telefon, aminek az új rendszer érkezésével elengedik a kezét. A gyártók mellett azonban az alkalmazások is rögzítenek minimális követelményeket, melynek hatására most úgy tűnik, több régi iPhone-on is elérhetetlenné válik majd a WhatsApp.

A hvg szerint az üzenetküldő legfrissebb bétájában megjelent egy figyelmeztetés arról, hogy hamarosan már az iOS 15.1 lesz a rendszerkövetelmény, szemben az eddigi iOS 12-vel. A változás egy 2025. május 5-én kiadott frissítéssel fog érvénybe lépni.

Bár az iOS 12-ről 15-re történő ugrás elég nagy fejlesztés, a lap szerint mindössze három készüléket érint negatívan:

az iPhone 5S-t,

az iPhone 6-ot,

és az iPhone 6 Plus-t.

A figyelmeztetés arra kéri a felhasználókat, hogy frissítsenek a legújabb iOS-verzióra, ám mivel az említett készülékek erre már nem képesek, a tulajdonosok számára lényegében megszűnik a WhatsApp, így csak egy újabb készülék vásárlásával tudják majd folytatni annak használatát.