Obszcén és gyomorforgató szexuális utalásokkal zaklatta életrajzíróját a MasterChef brit műsorvezetője

Tovább mélyül a brit MasterChef műsorvezetője, Gregg Wallace körüli botrány: a múlt héten vizsgálat indult vele szemben, miután összesen tizenhárom nő vádolta meg szexizmussal és helytelen viselkedéssel, ezért a vizsgálat idejére ki is szállt a BBC-n futó főzőműsorból. Most pedig a most 60 éves férfi 2012-es önéletrajzának szellemírója egyenesen azt állítja, hogy a férfi szexuálisan zaklatta őt.

Shannon Kyle a BBC Newsnight című műsorának mondta el, hogy a MasterChef műsorvezetője csak egy törölközőt viselve nyitott ajtót, amelyet később ledobott, „undorító” és „gyomorforgató” szexualizált célzásokat tett neki, és illetlenül fogdosta. Kyle, aki akkor 35 éves volt, éppen Wallace memoárját írta.

A most 47 éves nő azt is állítja, hogy Wallace illetlenül megérintette a combját, amikor a férfi sportkocsijának anyósülésén ült, és a fenekét tapogatta. Kyle elmondta, hogy azért döntött úgy, hogy beszéljen, hogy felhívja a figyelmet Wallace „ragadozó” viselkedésére.

Kyle szerint Wallace részletesen beszámolt neki a szexuális életéről, beleértve azt is, hogy melyik barátnőjével milyen szexuális aktusokat részesítettek előnyben, ami már csak azért is sokkolta, mert teljesen felesleges volt a könyv szempontjából. Azt is elmesélte, amikor Wallace csak egy derekára csavart törölközőben fogadta a lakásán, és egy ponton a törölköző leesett, mintha véletlen lett volna, de Kyle teljesen biztos benne, hogy nem így volt.

Egy másik alkalommal egy étteremben találkoztak a könyv miatt, amikor műsorvezető Kyle szerint további szexualizált megjegyzéseket tett, többek között: „Ha nem hagyod, hogy lefeküdjek veled, kinyalnád a fenekemet?”. Majd miközben desszertet evett, többek között a következőket tartalmazta: „Mit szólnál, ha a farkamra kennék egy kicsit abból a krémből, amit éppen eszel?”. Kyle szerint ez „undorító volt… obszcén. Nyilvánvalóan azért tette, hogy valamiféle kellemetlenséget okozzon”.

Kyle, aki akkoriban egyedülálló anya volt, egyrészt azért viselte el mindezt, mert a projekt megkezdése előtt titoktartási megállapodást írt alá, mely szerint „az író tisztában van azzal, hogy Wallace nagy nyilvánosságot élvez, ezért a vele szembeni lojalitási és titoktartási kötelezettségei különösen fontosak”.

Aggódtam, hogy elveszítem az állást, mert minden más munkát feladtam ezért az egyért. Ezért azt gondoltam magamban… Megpróbálom átvészelni ezt az egészet, csak megpróbálok továbblépni

– mondta Shannon Kyle.

Wallace ügyvédei révén tagadta, hogy szexuálisan zaklatta volna a nőt.