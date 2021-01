Jakab Péter miniszterelnök-jelöltként indulna az előválasztáson

Először tartott évértékelőt Jakab Péter, a Jobbik elnöke. Ebben mindjárt bejelentette, hogy elindul a miniszterelnök-jelölti előválasztáson.

Mindenkinek, aki elindul az előválasztáson, tiszta és nemes küzdelmet kívánok. Ha jó magam ezt a küzdelmet miniszterelnök-jelöltként segíthetem, úgy vállalom a megmérettetést, ha a nap végén mást kell támogatnom, úgy nemzetért azt is megteszem.

Jakab hangsúlyozta, hogy az előválasztásnak méltónak kell lennie ahhoz az új korszakhoz, amit az ellenzék meghirdetett, az árkok betemetéséhez, az előválasztás a jelöltek vitáiról, programjáról szóljon, és ne az ellenzéki pártok versenyéről. „Vigyáznunk kell egymásra, hogy a nap végén mindenki, aki ennek a nemzetnek jót akar, az nyertes legyen, mert Magyarország csak így győzhet, de így győzni is fog” – foglalta össze.

Jakab évértékelőjében beszélt arról, hogy mindenki „változik, mi, jobbikosok is. Világossá tettük, hogy nem tűrjük a szélsőséget. Ha valaki emlékműveket gyaláz meg, annak nincs helye közöttünk”– utalt a személyi változásokra. Ugyanakkor mindenkit a nemzet részének tekint a párt, aki magyarnak vallja magát, legyen bármilyen a származása, szavazzon bárkire, éljen bárhol, „de senkit nem tekintünk a nemzet részének, aki ezt a nemzetet meglopja”. Azt is mondta még, hogy a szélsőjobboldalról „nézve minden baloldalinak tűnik, a jobbközép is. De azért, mert a Fidesz szélsőjobboldali párt lett, a Jobbik nem lett baloldali”

Ha mi, Jobbikosok nem járjuk végig a néppártosodás útját, ha nem tesszük teljesen világossá, hogy mit lehet, és mit nem lehet, ha továbbra is összekacsintunk olyanokkal, akikkel ma már a Fidesz cimborál, akkor ma hiányozna az ellenzéki összefogás jobb lába.

Kormányzati célokról azt mondta még, hogy véghez viszik az elszámoltatást, csatlakoztatjuk hazánkat az Európai Ügyészséghez, mert mindenkinek meg kell kapni, ami neki jár. Aki lop, aki részt vesz a nemzet kifosztásában, az kapjon példás büntetést”

Korábban már Márki-Zay Péter is jelezte, hogy indulna, de Pálinkás József is. A DK, az MSZP és a Momentum még nem nevezte meg a jelöltjét.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu