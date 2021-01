Nyakig érő kannabisz ültetvényt foglaltak le a rendőrök – videó

Nem mindennapi cannabis ültetvényt számoltak fel a Komárom-Esztergom és Pest megyei felderítők egy remeteszőlösi telek pincéjében. A családi háztól különálló két helyiségben 324, illetve 579, összesen 903 tő cannabist számoltak össze a több órán keresztül zajlott helyszíni szemlén.

A botanikus szakértő előzetes véleménye alapján a növények morfológiai tulajdonságaik alapján a Cannabis Sativa kendernövény egyedei. Nagyobb részük virágzó, a maradék pedig a korai virágzás állapotában volt. A kannabisz mellett több mint 1,5 millió forintot, feljegyzéseket és a teljes berendezést is lefoglalták.

Az ültetvény gazdáját, az ott lakó 37 éves férfit előállították. Az elkövető a kihallgatásán beismerte és azóta megbánta a terhére rótt bűncselekményt. Vallomásában előadta, hogy tavaly év elején döntött az illegális növények termesztése mellett. Az ültetvény létrehozásához és felvirágoztatásához szükséges lámpákra, elszívó berendezésekre, tálcákra, tápoldatokra, tápszerekre, állványokra, aggregátorra, több mint tízmillió forintot költött. Néhány hónappal később a már kialakított és felszerelt pincében kezdte ültetni a külföldről beszerzett palántákat.

Állítása szerint kereskedni nem akart vele, saját használatra szánta, bár szüretelni még nem volt lehetősége és most már nem is lesz, erről a rendőrök gondoskodtak. A rajtaütéssel az alkalmanként szerény becslések szerint is kb. 180 kiló, több százmillió forint értékű marihuána felhalmozását akadályozták meg. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya kábítószer birtoklásának megalapozott gyanúja miatt folytatja le az eljárást.