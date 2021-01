Nem kötelező előre megadni az árat, mégis emiatt buktak egyes szállodák milliós állami támogatásokat

Információnk szerint egy magyarországi gyógyfürdőhelyen legalább hat szálloda a miatt nem kapott állami támogatást, mert egy nem kötelezően kitöltendő mezőbe nem vitték fel előre a szobaárakat. Egy birtokunkba jutott levél szerint az MTÜ is elismerte, hogy ez nem egy kötelezően szolgáltatandó adat, hiánypótlásra mégsem kaptak lehetőséget az érintett hotelek.

A tavaly novemberben meghirdetett veszélyhelyzeti támogatás a hotelek és szálláshelyek számára 80 százalékos hozzájárulást ígért a 2020. november 11. és december 10. közötti foglalásokra. A döntés szerint a szállodák a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (NTAK) beérkező adatok alapján kapták meg a támogatást.

Ezt követte a feketeleves

– nyilatkozta a 24.hu-nak egy hazai gyógyfürdőhely egyik szállodájának vezetője, aki az NTAK-ba belépve azt látta, hogy egyetlen forint támogatásra sem jogosult a szálláshelyük. Ennek oka, hogy az NTAK a támogatási összeg kiszámításánál a szálláshelyi szoftverekből az úgynevezett árkód mezőből húzta be az árakat, és ezeket szorozta be a vendégéjszakákkal. Csakhogy

a szolgáltatandó adatok közül ezt a mezőt nem kötelező kitölteni, és a szállodák egy része ezt nem is teszi meg.

Egy idegenforgalmi szakember lapunknak elmagyarázta, hogy 2019 júliusától a szállásadóknak kötelező a beérkező foglalásokat az NTAK rendszerébe beküldeni. A szállodai gyakorlat szerint viszont a foglalásokat ugyan beküldik a szálláshelyek, de az árat csak akkor írják be, amikor a vendég már megérkezett.

A kisebb szállodáknál nincsen külön értékesítés, ezt a feladatot a recepció látja el. A szakember szerint náluk sokkal egyszerűbb az adminisztráció, ha kézzel, a vendég érkezését követően teszik meg. Ennek oka, hogy a turisták sokszor változtatnak a foglalásaikon, gyakran módosul a létszám, az időpont, kiderül, hogy szeretnének a szállodában enni, esetleg hoznák a kutyát is. Így minden alkalommal változik az ár is, amit könnyebb akkor bevinni a rendszerbe, amikor a vendéggel az érkezéskor tisztázták a részleteket.

A becsekkolást követően ezt minden alkalommal meg is teszik az érintett szállodák, ezzel az adatszolgáltatással pedig soha nem is volt semmi problémája senkinek – mondta a fürdőváros hoteljének vezetője. Valamennyi szálloda az állam által akkreditált szoftvert használja, vagyis általuk előírt és jóváhagyott szabályozások alapján működnek. Azt pedig nem is érti a szállodavezető, hogy amennyiben a hotelek évek óta adatszolgáltatási hiányosságot követnek el, akkor ezt miért nem jelezte feléjük soha senki.

Bármely más hiányosság esetén azonnali büntetéssel fenyegettek minket minden alkalommal

– tette hozzá. Éppen ezért a szállodavezetőben fel sem merült, hogy az ár megadása feltétele lehet az állami támogatásnak. Azt gondolta, hogy majd a vendégéjszakák és az átlagár alapján kapnak állami támogatást.

Névtelenséget kérő forrásunk elmondta, egy magyarországi gyógyfürdőhelyen legalább hat szálloda e miatt nem kapott állami támogatást. Az elmaradt állami hozzájárulás összegét három szálloda pénzkiesésével érzékeltette, ezek a hotelek összesen több mint 30 millió forintot buktak el.

Egy szakember arról is beszélt a 24.hu-nak, hogy azoknak a szálláshelyeknek, melyek nem írtak be árat, már nem volt lehetőségük hiánypótlásra.

A kormány az NTAK üzemeltetőjeként a Magyar Turisztikai Ügynökséget (MTÜ) jelölte ki, így az MTÜ-hoz fordultunk a kérdéseinkkel. Az ügynökség azzal kezdte a válaszát, hogy a foglalások árának rögzítése ugyanolyan adatszolgáltatási kötelezettség, mint a foglalás hossza, vagy a benne szereplő vendégéjszakák megadása.

Az ezzel ellentétes állítás nem felel meg a valóságnak

– írták, majd hozzátették, a foglalások árát az NTAK-ba nem az árkód mező kitöltésével kell beküldeni, ilyen elvárása az NTAK-nak nincs, az NTAK a foglalás bruttó értékét várja forintban.

Ezzel szemben a fürdővárosi szálloda vezetője elküldött a 24.hu-nak egy MTÜ-től származó levelet, melyben szó szerint az szerepel, hogy

a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján nem kötelező a szobaár, illetve egyéb szolgáltatások díjának előzetes rögzítése.

Miután a levél tartalmát elküldtünk az MTÜ-nek, érdemben már nem kaptunk választ az újabb kérdéseinkre.

Kerestük a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét is, melynek elnöke, Flesch Tamás azt mondta, miután ez egy jogi vita, nem tudnak részt venni benne. Flesch úgy tudja, a szállodáknak csupán pár százalékát érintheti ez a probléma. Annyit még megjegyzett, hogy azért az NTAK-rendszer alapgondolatát nézve mindenképpen jó lenne, ha a szállodák az összes fontos adatot még a vendégek érkezése előtt megadnák.

A meghiúsuló foglalások után több mint 3 milliárd forintra érkezett támogatási igény szállodáktól, panzióktól, üdülőháztelepektől, közösségi szálláshelyektől, valamint kempingektől – írta lapunknak az állami turisztikai ügynökség, melytől elkértük a támogatott szálláshelyek listáját, ezt azonban nem kaptuk meg. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik így jártak. Ujhelyi István is kikérte az adatokat, de azokat az európai parlamenti képviselőnek sem bocsátották rendelkezésére. A szocialista politikusnak azzal kapcsolatban is erős fenntartásai vannak, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Miniszterelnöki Kabinetiroda állítása szerint mintegy 928 ezer vendégéjszakát foglaltak be a magyarok a kompenzáció alapjául szolgáló időszakban. Ujhelyi szerint teljességgel életszerűtlen, „hogy a koronavírus karantén-időszakában szinte pontosan annyi lefoglalt vendégéjszaka volt az érintett szállodákban, mint egy évvel korábban, amikor a turizmus még csúcson volt, és mindenki szabadon utazhatott”. A kompenzáció alapjául szolgáló adatokat a szállásadóknak ráadásul elég volt bemondania, azok valódiságát vélhetően nem ellenőrizte senki – jegyzi meg az EP-képviselő.

Ujhelyi ezért nemrég egy sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy ha rövid időn belül nem hozza nyilvánosságra az MTÜ az ezzel kapcsolatban kért közérdekű adatokat, és nem tisztázhatók a felmerülő kérdések, úgy a bírósághoz fordul.