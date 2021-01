Letartóztatták a sorstársait kivégző salgótarjáni hajléktalant

Letartóztatta a Balassagyarmati Járásbíróság azt a 45 éves férfit, aki pár nappal ezelőtt megölte a nőismerősét, majd egy korábbi gyilkosságot is beismert a kihallgatása során.

A hajléktalanként élő M. Szabolcs keddre virradó éjszaka összeszólalkozott a nőismerősével, majd egy késsel többször is megszúrta. A kihallgatása során részletes beismerő vallomást tett, s azt is bevallotta, hogy tavaly szeptemberben megölt egy hajléktalan férfit is.

A Nógrád Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi cselekménye több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megállapítására alkalmas, melyet a törvény tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntet.

Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és a terhelt jelenlétének biztosítása és a bűnismétlés megakadályozásának érdekében elrendelte a férfi letartóztatását. Mivel a végzés ellen senki sem fellebbezett, így az végleges.