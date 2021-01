Pert indít Bayer Zsolt ellen az I. kerületi önkormányzat

Be fogja perelni Bayer Zsoltot a trükkös lakásszerzése miatt az I. kerületi önkormányzat – jelentette be V. Naszályi Márta polgármester. Most készült el a jogi szakértői vélemény, ez alapján jogszabályba ütközőnek ítéli a kerület vezetése Bayer lakásügyét, ezért indítanak pert.

Nem egy, hanem két – egymástól mindössze száz méterre lévő – önkormányzati bérlakása van a budai Várnegyed szívében Bayer Zsolt kormánypárti publicistának és közvetlen családjának – derítette ki a 24.hu. A kormánypárti publicista családjának pilisszentkereszti házát kétszer is bérleti jogra cserélték, majd rögtön visszavásárolták. Az ügyletek eredményeként két Úri utcai lakás bérleti joga lett az övék, és a Pest megyei ingatlant is megtartották – számoltunk be róla korábban.

V. Naszályi azt állította, hogy nem Bayer lakásügyét vették előre, amikor áttekintették az önkormányzat (amely 2019 őszéig fideszes vezetésű volt) szerződésállományát. Először 2020 nyarán az önkormányzat több polgári peres eljárást is indított színlelt lakáscserék miatt. Ezek között akkor még nem szerepelt Bayer ügye, ám szeptemberben a kormánypárti publicista az Azonnali nevű hírportálnak adott interjúban gyakorlatilag bevallotta, hogy a törvény kijátszásával jutott vári lakáshoz – mondta a mostani polgármester. A jogi szakvélemény szerint Bayer tudatában volt annak, hogy a publicista lakáscseréje színlelt volt, és ezzel a kerületet kár érte.

Nem csak Bayer ügye miatt fog pert indítani az önkormányzat, ígérte a polgármester.