Jogerősen 15 év fegyházat kapott a főbérlője hasüregét feltáró zabari gyilkos

Tizenöt év fegyházra ítélte a Fővárosi Ítélőtábla azt a fiatal férfit, aki bajonettel végezte ki a főbérlőjét 2018 tavaszán. B. Cs. a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható leghamarabb szabadon feltételesen.

Az elkövető az ominózus napon folyamatosan italozott a főbérlője lakásában. Később elment szórakozni, s csak éjfél körül érkezett vissza. Berúgta az ajtót, majd minden indok nélkül megütötte a lakásban tartózkodó feleségét.

A tulajdonos rászólt, hogy fejezze be a felesége bántalmazását, de rá sem hederített és hajánál fogva húzta tovább az asszonyt a földön. A főbérlő ezt követően a nő védelmére kelt és dulakodni kezdett a férfivel. B. Cs. ezt követően átment az utca túloldalán lakó ismerőséhez, hogy tőle értesítse a rendőrséget az őt ért bántalmazás miatt. A főbérlő meghallva a férfi telefonálását, trágár szavakkal szidni kezdte.

B. Cs. a telefonhívást követően magához vette a konyhában az ismerőse tulajdonát képező 3,5 cm széles és 27 cm pengehosszúságú bajonettjét, kirohant vele a házból, majd többször is megszúrta, megvágta vele a tulajdonost. A főbérlő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

B. Cs. a kihallgatása során először az ismerőseire akarta verni a balhét. Azt állította, hogy ők szurkálták össze a főbérlőjét. A nyomozás során azonban kiderült, hogy ez nem igaz. A férfi ezt követően változtatott a korábbi vallomásán, és beismerte a bűnösségét. A Balassagyarmati Törvényszék 20 év fegyházra ítélte a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt, és kötelezte az 1 millió 200 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére is.

Az ügyész tudomásul vette az ítéletet, de B. Cs és védője jogos védelmi helyzetre hivatkozva fellebbezett. A táblabíróság végül enyhített a minősítésen, és az emberölés alapesetében mondta ki bűnösnek a férfit. Megállapították, hogy az áldozat már röviddel a sérülés elszenvedését követően meghalt.

Kitértek arra is, hogy az elsőfokú bíróság indokolása szerint B. Cs. lényegében „kibelezte” az áldozatát, s ez alapozta meg a különös kegyetlenség megállapítását. Ez azonban nem tényszerű megállapítás az álláspontjuk szerint. A férfi ugyanis valóban nagy erővel megszúrta a férfit, aminek következtében a hasüreg megnyílt és a kés által okozott sérülésen keresztül belek, illetve lép részlet kitüremkedett. Ez azonban más késsel okozott sérülések esetében is gyakran előfordul, amelyek nem is járnak halálos következménnyel.

Álláspontjuk szerint nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a férfi szándékosan megforgatta volna áldozatában a kést, hogy feltárja a teljes hasüreget. Ennek hiányában pedig nincs törvényes lehetőség az emberölés súlyosabb esetének megállapítására. Nemcsak a külvilágban érzékelhető fizikális tények, de a vádlotti tudattartalom vizsgálata is elengedhetetlen a súlyosabb minősítéshez, márpedig ekörben sem lehetett megállapítani olyan szándékot, ami a különös kegyetlenséggel való elkövetést megalapozta volna.

A megváltozott minősítésre figyelemmel a büntetés enyhítése ugyan kötelező volt, miután azonban a férfi felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el a gyilkosságot, és a korábbi cselekmény során ugyancsak szúró-vágó eszközt, egy kardot használt, mellyel azt két kézre fogva akart lesújtani a főbérlője fejére, a másodfokú bíróság a szabadságvesztés tartamát az emberölés alapesetéhez tartozó büntetési tételkeret felső határában, 15 évben határozta meg. B. Cs. a büntetés kétharmadának kitöltése után bocsátható szabadon leghamarabb feltételesen.