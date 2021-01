Jakab Ferenc: Új osztrák-magyar vakcinakísérlet kezdődött

– mondta Jakab Ferenc az ATV Híradónak. A virológus többek közt arról beszélt, hogy noha jelenleg csak a Pfizer vakcinája elérhető hazánkban, nemsokára érkezik a Moderna és az AstraZeneca vakcinája is, amelyek szintén hatásosak lesznek a vírus új mutációjával szemben is.

Jakab úgy fogalmazott:

Az új adriai és dél-afrikai mutáns az életében hat-nyolc különböző mutációt gyűjtött be, mondjuk így, a spike-fehérjébe, ennek ellenére úgy tűnik, hogy a mostani, most fejlesztett vakcinák mindegyike alkalmas ennek az új koronavírus mutációnak kivédésére is, hogy időben így marad-e, ezt most még nem tudjuk.