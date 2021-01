„Szervezetlenség és átláthatatlanság” – akadozva megy az egészségügyi dolgozók oltása

Élesben tesztelte Novák Hunor orvos, hogyan működik az orvosok koronavírus oltása. Budapesti oltócentrumokat hívott végig, majd Facbook oldalán beszámolt tapasztalatairól. Volt, ahol nem vették fel neki a telefont, máshol tartósan ki volt kapcsolva a készülék. Egy harmadik helyen arról tájékoztatták, hogy csak saját dolgozóikat oltják be. De akkor miért van meghirdetve oltópontként? – kérdezi bejegyzésében Novák. Egy másik helyen azt mondták neki, hogy online lehet jelentkezni az oltásra, majd gyorsan hozzátették, hogy a jelentkezési oldal nem működik.

A többi budapesti helyen pedig fel sem vették neki a telefont. Fél óráig próbálkozott folyamatosan. Novák Hunor szerint az látszik, hogy hiába vannak kiváló szakemberek, hiába küzdenek orvosok, nővérek erejükön felül, a mögöttes adminisztratív, informatikai háttér rendkívül gyenge.

Borzasztó nehéz lehet így dolgozniuk, és erről nem ők tehetnek, ők is áldozatai a rendszernek

– írja.

A Népszava is az oltás akadozásáról ír. A lap megjegyzi, miközben Orbán Viktor azt állította korábban, hogy ha egy hétvége alatt kellene mindenkit beoltani, akkor erre is képesek lennének, valójában azonban még a legkönnyebben megszervezhető társadalmi csoport, az egészségügyiek oltása is nehézkesen halad. December 26-tól keddig a 120 ezer egészségügyi dolgozó közül csak mintegy 15 ezret oltottak be, pedig ez idő alatt már majd 40 ezer embernek elég vakcina állt rendelkezésre.

A Magyar Orvosi Kamara úgynevezett Realitás projektjének kedden nyilvánosságra hozott újabb részében az egészségügyiek koronavírus-elleni oltását vette nagyító alá. Svéd Tamás, a kamara titkára szervezetlenségről, átláthatatlan ügymenetről, az oltásra jelentkezés nehézségeiről számolt be az összefoglalóban – írja a Népszava. Svéd szerint a kórházak többé-kevésbé megszervezték saját munkatársaik beoltását, de a máshol dolgozók nehéz helyzetbe kerülnek, amikor jelentkeznének, helyet, időpontot kérnének valamelyik oltóponton.

Novák Hunorhoz hasonlóan ő is megjegyzi, hogy

az oltóhelyek honlapján az online időpontkérés helyenként működik, másutt nem, de a működők is gyorsan betelnek. A megadott telefonszámok egy része hibás vagy elérhetetlen, a vonalak foglaltak, túlterheltek.

A kamarai titkár beszámolója szerint a sokadik hívásra elért, hajszolt ügyintéző aztán vagy tud időpontot és információt adni, vagy nem, gyakran türelmet kér vagy az online felületre próbálja visszaterelni az egyre frusztráltabb próbálkozókat. Az írás szerint Budapesten különösen nehéz a helyzet, mert az egyes oltópontok illetékessége is kérdéses. Az összefoglalóban azt is szóvá tették, hogy az egészségügyiek közötti oltási sorrend nem feltétlenül tükrözte a dolgozók veszélyeztetettségét.