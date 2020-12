Kitalálja, hogy hol járunk? Jó lenne, mert mi nem tudjuk

A „nem fogja kitalálni, mi történt” kezdetű, kattintásvadász címeket mindannyian ismerjük. Ezúttal azonban nagyon is bízunk abban, hogy a képeket tanulmányozva az olvasó ki fogja találni, hogy mi történt. Vagy éppen hol. Ugyanis mi nem tudjuk.

A Fortepanra kerülő fotókat először az adományozók segítségével igyekszünk azonosítani. Ha ez nem vezet sikerre, akkor szorgalmas önkéntesek próbálják megfejteni a fényképek tartalmát a FortePan megfejtések fórumon. Gyakran járnak sikerrel olykor apró, elsőre jelentéktelennek tűnő részletekből kikövetkeztetve, mikor és hol készült a felvétel, illetve kik láthatók rajta. Az összegyűjtött és ellenőrizhető információk alapján a Fortepan önkéntesei, Simon Gyula és Péter Gábor szerkesztik az oldalon a képek leírásait.

Vannak azonban olyan esetek, amikor még a múlt legjobb ismerői is elakadnak. Éppen ezért válik lassan hagyománnyá, hogy év végén egy kis fejtörővel kedveskedünk az olvasóknak: íme néhány kép, aminek jó lenne beazonosítani a helyszínét vagy a szereplőit. Bízunk benne, hogy hasonlóan az elmúlt évekhez, most is záporozni fognak a helyes megfejtések!

A megfejtéseket a fortepan@gmail.com e-mail címre várjuk! Kérjük, csak olyan tippeket írjanak, amelyet valamilyen módon alá tudnak támasztani (ismerik a pontos címet, Google Street View-n felismerhető a helyszín, van egy másik fotójuk, ami alapján beazonosítható a kép témája stb.), és mindig jelöljék meg, hányas számú fotóhoz tartozó megfejtést küldik! De akár önök is csatlakozhatnak a Fortepan fórumozókhoz!

Minden képünk forrásmegjelölésére kattintva le tudják tölteni az adott fotót nagy felbontásban, hogy tüzetesebben is megvizsgálhassák a részleteket!

Írta: Zubreczki Dávid | Képszerkesztő: Virágvölgyi István

