Orbán: Még nem tudjuk a tömeges oltás időpontját

Három nap múlva megérkezik az első adag vakcina Magyarországra, és a karácsony előtti utolsó operatív törzs ülésen még egyszer áttekintettük, véglegesítettük és jóváhagytuk az oltási tervet – mondta Orbán Viktor a Facebookon posztolt videójában, hozzátéve, hogy „a csata utolsó fázisában vagyunk.”

Az első vakcinákból az orvosok, az ápolók és a betegek életéért küzdő intenzív osztályon dolgozók kapnak.

A tömeges oltás időpontját még nem tudják, és hogy milyen vakcinával az az EU által lefolytatott engedélyeztetési eljárásoktól, illetve a magyar hatóságok engedélyeztetési eljárásaitól függ – szögezte le a miniszterelnök. Mindenkivel tárgyalnak, nyugati, keleti, amerikai, európai, orosz, kínai és izraeli engedélyeztetésre váró vakcinákról is.

A tömeges oltás önkéntes és ingyenes lesz, és arra kér mindenkit, aki oltatni akar, regisztráljon.

Elmondta azt is, hogy tervezik az oltási digitális útlevél kiadását is azoknak, akik már átestek a fertőzésen, vagy beoltatták magukat és védetté váltak. A Belügyminisztérium fejlesztette ki ennek első verzióját, amit be is mutattak már az operatív törzs ülésén.

Az ünnepek alatt is vigyázzunk egymásra – erre is kér mindenkit Orbán Viktor, aki szerint ha összefogunk, akkor vissza tudjuk szorítani a vírus terjedését úgy, ahogy az egyszer már sikerült.

Minden élet számít – zárta mondandóját a miniszterelnök.