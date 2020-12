További 2500 budapesti jelentkezhet ingyenes Covid-tesztre

Miután szerdán néhány óra alatt betelt a regisztráció a budapestieknek felajánlott 5000 darab antigén tesztre, a Fővárosi Önkormányzat az eddigieken felül még 2500 fővárosi lakosnak biztosít lehetőséget az ingyenes szűrésre – közölte csütörtökön Karácsony Gergely a Facebookon.

A főpolgármester tájékoztatása szerint az újabb internetes regisztráció december 18-án, pénteken 15 órakor indul, a teszteket pedig december 19-e és 23-a között végzik el négy helyszínen: a Széna téren, az Etele téren, a Városháza Parkban és a Keleti pályaudvarnál (Baross tér).

Karácsony hozzátette, tisztában van azzal, hogy ez az összesen 7500 teszt egy ekkora városban nem elegendő,

De ez, vagyis a tömeges szűrés biztosítása a kormány dolga és felelőssége. Lenne. Mi annyit tudunk tenni, amennyi a főváros lehetőségeibe belefér. Talán ez is segítséget jelent sok budapesti családnak. Abban bízom, hogy miként azt a járvány elleni védekezés számos pontján tette, a kormány most is követni, másolni fogja a budapesti városvezetés cselekedeteit a vírus megfékezése érdekében.