Ötezer ingyenes tesztet ajánl fel a budapestieknek a Fővárosi Önkormányzat

Négy helyszínen öt napon át ingyenes önkéntes szűrést biztosít a Fővárosi Önkormányzat budapesti polgároknak – jelentette be Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester.

Hozzátette: a főváros 5000 darab antigén tesztet a budapesti polgárok ingyenes önkéntes koronavírus-szűrésére ajánl fel, előzetes regisztráció után négy helyszínen december 19-e és 23-a között biztosítják az antigén tesztet, amelynek eredményét 30 percen belül megtudhatják a jelentkezők.

A négy helyszín:

a belvárosi Városháza park,

a Széna tér,

a Keleti pályaudvar

az Etele téri metrókijárat.

Posztja szerint a szociális intézmények szűrése és a kerületi önkormányzatoknak átadott 50 ezer antigén teszt után hamarosan megkezdődik a legfontosabb közszolgáltatásokat biztosító budapesti munkavállalók tesztelése koronavírusra. A tesztelési programot a Fővárosi Önkormányzat indította 100 ezer antigén gyorsteszt segítségével, de a finanszírozásában számos nagylelkű támogató,

összesen mintegy 273 befizető vett részt mintegy 539 millió forint befizetésével.

A legnagyobb adomány, miként a járvány első hullámában, most is a Nyílt Társadalomért Alapítványtól érkezett, az adományokat teljes egészében a járvány elleni védekezésre, a tesztkapacitás bővítésére fordítja a főváros. Ehhez járul hozzá az is, hogy az OTP Bank 10 000 gyorstesztet juttatott el a Fővárosnak – tette hozzá Karácsony Gergely. A rendelkezésre álló tesztkapacitásból ajánlanak fel ötezer darabot a budapestiek szűrésére.

Tudjuk, hogy ez a mennyiség megközelítőleg sem elég egy általános teszteléshez. Ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy az első 5000 budapesti lakcímkártyával rendelkező, 18 évesnél idősebb budapesti jelentkező még az ünnepek előtt, a mintavételt követő 30 percen belül megtudja, hogy aktív fertőzött-e. Fontos tudni, hogy a negatív teszteredmèny önmagában nem adhat teljes biztonságot, hiszen az a pillanatnyi helyzetet mutatja, negatív teszteredmény birtokában is fontos a biztonsági szabályok betartása, ugyanakkor a pozitív tesztet produkálók karanténba vonulásával megállítható esetükben a továbbfertőzés, illetve időben megkezdődhet a gyógykezelésük

– fogalmazott a főpolgármester. Jelentkezni ezen az oldalon lehet.