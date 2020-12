Kiderült, mennyi hálapénzt fizetnek Magyarországon a szülésért

Évi 7 milliárd forintnyi hálapénz landol az állami szülészetben. Fogadott orvos esetén a hálapénzt fizetők aránya 90 százalék.

A szülések 68 százalékában fizetnek hálapénzt, ennek átlagos összege 111 ezer forint

– derül ki az Ígyszültem.hu, a K-monitor és az EMMA Egyesület közös felméréséből. Becslésük szerint az így kifizetett hálapénz összege nagyságrendileg évi 7 milliárd forintot tesz ki az állami szülészetben.

A K-Monitor idén nyáron indította el az Ígyszültem.hu oldalt, ahol arra kérték azokat az anyákat, akik az elmúlt 10 évben állami intézményben hozták világra gyermeküket, hogy számoljanak be a szülésélményeikről. Októberig több mint 11 ezer válasz érkezett. Az átfogó kutatásból kiderül, a szülések 68 százalékánál kifizetett hálapénz részben kérésre (15 százalék), részben maguktól történik, ez utóbbi a jóval gyakoribb eset. Ennek ahhoz is köze lehet, hogy a hálapénz követelése bűncselekménynek számít, az igényt ráutaló magatartással is a páciens tudtára lehet hozni – mutat rá a K-Monitor.

A felmérés rávilágít arra is, hogy:

a tranzakcióra az esetek 97 százalékában a szülés után kerül sor

számít az is, hogy hol születik a baba: míg a közép-magyarországi régióban a szülések 76 százalékánál fizetnek hálapénzt, a Közép-Dunántúlon csak 48 százalék ez az arány

a hálapénzt az esetek 88 százalékában az orvosoknak fizetik, de gyakran a szülésznők (is) kapnak (60%) borítékot

a fogadott orvossal zajló szülések esetében gyakoribbak a császármetszések. Azoknál, akik fogadott orvossal szültek, 43 százalék volt a császármetszéses szülések aránya, míg az ügyeletes orvosnál történt szüléseknél ez a szám 29 százalék.

A kutatásban arra is választ kerestek, hogy miért fizetnek hálapénzt. A leggyakoribb válasz a saját orvossal / szülésznővel való szülés volt (55 %), a második leggyakoribb pedig a hála (45,5 %). A válaszadók 38 százaléka azért fizetett, hogy a szülésznő vagy az orvos a várandósság alatt is elérhető legyen. A válaszadók csaknem 30% százaléka több figyelmet, 25 százaléka a szülési igényeinek figyelembe vételét (pl. mesterséges beavatkozások elkerülése), 22,5 százaléka magasabb minőségű ellátást, 15 százaléka pedig jobb körülményeket várt a hálapénzért cserébe.

Ezzel együtt a magyar nők 65 százaléka fogadott orvossal (és/vagy szülésznővel) szül, sőt azoknak a száma, akik orvost választanak, ennél is magasabb lehet, mert a válaszadók 20 százaléka arról számolt be, hogy végül nem annál szült, akiknél szeretett volna. Fogadott orvos esetén a hálapénzt fizetők aránya 90 százalék – írja a K-Monitor.

Az új, egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szabályozza a hálapénz kérdését is. A törvény értelmében január 1-től büntetendővé válik mind a hálapénz elfogadása, mind annak felajánlása. Az egészségügyi dolgozók legfeljebb egyszer és csakis olyan tárgyat fogadhatnak el a betegektől, aminek értéke nem haladja meg a minimálbér havi összegének 5 százalékát, azaz 8 ezer forintot.