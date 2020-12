Így juthat el az oltóközpontokba a Pfizer vakcinája

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter november közepén jelentette be, hogy Magyarország 4 millió 439 ezer adagot kötött le a Pfizer 94 százalékos hatékonyságúként hirdetett oltóanyagából. Ez a koronavírus-vakcina annyiban mindenképp különbözik a többitől, hogy -70 Celsius-fokon kell tárolni, ami komoly logisztikai kérdéseket vet fel, és alapjaiban határozza meg az országon belüli szétosztás módját.

De ezzel óvatosan kell bánni, mondta a 24.hu megkeresésére a szakértő, aki példával is szemléltette, miért fontos, hogy pontos oltási tervek készüljenek.

A Pfizer oltóanyagának tárolását és szállítását a kívánt hőmérsékleten kell biztosítani. Ezt úgynevezett ultra alacsony hőmérsékletű hűtőberendezésekkel is meg lehetne oldani, de ezekből az eszközökből nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű Magyarországon, ráadásul a beszerzésük is bonyolult és költséges lenne.

A Linde éppen ezért egy olyan különleges műszaki megoldással állt elő az ellátási lánc zökkenőmentes kialakítására, ami jelentősen leegyszerűsítené a folyamatot.

A vakcina tárolásához szükséges -70 Celsius-fokos hőmérsékletet szárazjéggel is lehet biztosítani. A Linde Gáz Magyarország Zrt. elődje az 1900-as évek eleje óta foglalkozik cseppfolyós szén-dioxid kitermelésével, hazánk pedig kifejezetten jó földrajzi adottságokkal rendelkezik ilyen szempontból.

Tóth Attila, a cég műszaki igazgatója elmondta, hogy Répcelak környékén található egy hatalmas szén-dioxid mező, amelyből naponta több száz tonna cseppfolyós szén-dioxid nyerhető ki, amelyet ha hirtelen préselésnek vetnek alá, szén-dioxid hó keletkezik, amit szilárd halmazállapotban szárazjégnek nevezünk. A szén-dioxid -78,5 Celsius-fokon fagy meg, ezt a kondenzációs hőt adja át a környezetének.

A szárazjeget békeidőben főként hűtésre használják tavasszal-nyáron, valamint leálláskor a gyártóberendezések karbantartására és tisztítására, de az országos kereslet jelentősen csökkent a koronavírus-járvány miatt. A légitársaságok is alkalmazzák különböző ételek hűtésére, de mivel a légi forgalom is bezuhant március óta, itt is keresletcsökkenés tapasztalható. Magyarországon bőven van szárazjég, mert jelenleg az alapanyagából, a szén-dioxidból sincs hiány