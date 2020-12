Gazdasági bűncselekmények gyanújával őrizetbe vették Bige Lászlót, az ország egyik leggazdagabb emberét – értesült a Telex. A nagyváradi születésű Bige elsősorban műtrágyagyártásból szerezte vagyonát.

A lap azt írja, az ügyről egyelőre nincsenek hivatalos nyilvános információk, de értesülések szerint gazdasági ügyekről van szó. A Telex úgy tudja, a reggeli rajtaütés során házkutatás is történt, és a rendőrök bizonyítékokat is lefoglaltak. Hozzáteszik: értesüléseiket ugyan több forrásból is ellenőrizték, de Bige Lászlót nem érték el, a mobiltelefonja ki volt kapcsolva.

Májusban kiderült, az egyik leggazdagabb magyart vesztegetéssel vádolják. Részleteket azonban a rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva akkor nem árult el: