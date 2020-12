Kétszer is elázva ment a rendőrségre az ittasan vezető fia slusszkulcsáért, a java azonban csak ezután következett

Kétszer is ittasan ment be egy 56 éves mőcsényi férfi a bonyhádi rendőrségre az ittasan vezető fia autójának a kulcsáért. A rendőrök mind a kettejüknek elvették a jogosítványát.

A nem mindennapi történet azzal kezdődött, hogy az egyenruhások kedd délután ötkor ellenőriztek egy autóst Bonyhád-Börzsönyben. Miután a 30 éves férfinél pozitív értéket mutatott a szonda, bevitték mintavételre a kapitányságra, amely megerősítette a gyanút.

A bonyhádi rendőrök elvették a sofőr jogosítványát és az autó indítókulcsát is. A 30 éves férfival szemben pedig büntetőfeljelentést tettek ittas járművezetés megalapozott gyanúja miatt. Még aznap este taxival megjelent a bonyhádi rendőrségen a fiatalember apja, hogy átvegye a fiától elvett kocsi kulcsát, és az autóval hazamenjen. Mivel nála is pozitív értéket mutatott a szonda, ezért a rendőrök nem adták oda neki a kulcsot

Másnap reggel ismét megjelent a rendőrségen az apa, hogy átvegye a slusszkulcsot, és a gyereke által korábban vezetett autót hazavigye. Természetesen ezúttal is megszondáztatták, s mivel az újabb tesztje is pozitív lett, ismét hoppon maradt. A családfő azonban nem csinált különösebb gondot belőle. Miután kilépett a kapitányság épületéből beült egy másik autó volánja mögé és elindult vele.

A járőrök azonban látták az esetet, azonnal megállították a kocsit, és ismét ellenőrizték a néhány perccel korábban érkező férfit. A szonda persze újra pozitív értéket mutatott. Az apát mintavételre előállították, mely nála is igazolta az ittasság gyanúját. A bonyhádi rendőrök az ő jogosítványát is elvették, és ittas járművezetés miatt büntetőeljárást indítottak vele szemben is.