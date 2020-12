Szanyi Tibor pártjához igazolt a Kócbabák és a Neoton egykori énekesnője

Pál Éva úgy döntött, indul a 2022-es választásokon.

A Kócbabák és a Neoton Família egykori tagja Csepelen indul az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) színeiben 2022-ben – tudta meg a Blikk. Pál Éva a kampányban jelöltállítási koordinátorként is dolgozik, hogy megfelelő embereket indíthasson az ISZOMM mind a 106 választókerületben.

Az énekesnő azt mondja, a közélet mindig érdekelte, 18 évesen írt egy szemrehányó levelet egy újságnak, mert hátráltatták édesapját abban, hogy sikerre vigye találmányát, a légpárnás köszörűgépet. A szülei egyszerű munkásemberek voltak, ő is mindig a baloldal felé húzott, most pedig kiborítja a szegénység, amit maga körül lát.

Bár sokan mondták neki, hogy „te csak énekelj, ne vállalj politikai szerepet”, szerinte a művészeknek ki kell állniuk amellett, amiben hisznek. Tősgyökeres csepeliként nem volt kérdéses számára, hol induljon, kampányát a szociális témákra, a félelemmentes közéletre és a helyben szükséges fejlesztésekre építené.

A párt többi jelöltjét szereplési tanácsokkal látja majd el, de ő maga is mindent bevet az emberek megszólításáért, írt is a pártnak egy indulót, amelyet ő fog elénekelni, a felvétel előkészületei zajlanak. Szanyi Tibor, a párt miniszterelnök-jelöltje azt mondta, 30-40 éve ismeri Pál Évát, egyetemistaként négy évig volt főrendezője a közgázklubnak, ahol akkor a Neoton is gyakori vendég volt.