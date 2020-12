A szakemberek sem értik, miért kell érzékeny adatokat megadni a vakcinainformációs oldalon

A szakembereket is összezavarta a kormány vakcinainformációs oldalának (vakcinainfo.gov.hu) hétfő éjszakai indítása. Szakmailag nem sok értelmét látják annak, hogy itt rengeteg érzékeny adat megadásával lehet jelentkezni a majdani koronavírus-elleni vakcina oltásra, de a honlap maga is csak igényfelmérést ígér – írta meg a Népszava.

A lap hozzáteszi: sem az oltás majdani beadását, sem a jelentkezés sorrendjének a figyelembe vételét nem ígéri senkinek. Viszont aki a vakcina beadásáról szóló értesítést kérve nem elég figyelmes, abba is beleegyezését adja ott, hogy

érzékeny személyes adatait a Miniszterelnöki Kabinetiroda hosszú távon kezelje és őt különféle üzenetekkel bombázza.

A szakemberek értetlenségét csak tovább növelte Müller Cecília tiszti főorvos, aki kedden egy újságírói kérdésre azt mondta: hogy „nem választhatjuk meg, hogy melyik vakcinát adatjuk be magunknak.” Ez ugyanis szöges ellentétben áll Orbán Viktor miniszterelnök több korábbi ígéretével, miszerint az emberek majd választhatnak a rendelkezésre álló vakcinák közül. Kedd este azonban kiadott egy közleményt a koronvírus.gov.hu oldal, miszerint remélik, hogy tavasszal több engedélyezett vakcina is lesz Magyarországon, ami között már választani is lehet.

A lap az koronavírus elleni oltás engedélyezési folyamatára rálátó forrása azt mondta: bár a kormányzat képviselői naponta bejelentenek valamely, az oltással kapcsolatos reményt keltő hírt, a valóságban a helyzet az, hogy a legkorábban elérhető vakcina a Pfizer készítménye lehet. Ez ugyanis december 29-én megkaphatja az unió törzskönyvét. Az orosz és a kínai oltások hazai bevizsgálása egyaránt kezdetleges. Tehát egyelőre nem is lehet miből választani.