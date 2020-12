Egy közepes méretű város beoltásához elég vakcina elfér egy normál hűtőben

A gyógyszergyárak sorozatos bejelentései alapján karnyújtásnyi közelségbe kerültünk a koronavírus-vakcináktól. Az oltóanyagok szétosztása példátlan logisztikai feladat lesz, és bár a gyártók szigorú biztonsági protokollt állítanak össze a szállításhoz is, a folyamatot tovább bonyolíthatja, hogy mindegyik vakcinát más és más hőmérsékleten kell tárolni. Ennek az egyik legfontosabb feltétele az, hogy megfelelő hűtőberendezések álljanak rendelkezésre. A -80 Celsius-fokon hatékony vakcinának nem elég egy háztartási hűtő, ahogy egy -20 Celsius-fokon tárolandó oltóanyagot sem lehet egy extrém hűtésteljesítményű gépben elhelyezni.

Kisgyörgy Gábor, a sok más mellett hűtő- és fagyasztógépeket is gyártó Liebherr képviselője a 24.hu megkeresésére arról beszélt, a koronavírus-vakcinák szétosztása új helyzetet teremt majd az egészségügyben, mert gyógyszertárolásra békeidőben nem szükséges speciális hűtőkészülék.

A magyar jog a gyógyszerekre vonatkozóan négy tárolási hőmérséklet biztosítását írja elő: a mélyhűtés a -15 Celsius-fok alatti hőmérsékletet, a hűtőszekrény a +2-8 Celsius-fokot, a hűvös a +8-15 fokot, a szobahőmérséklet pedig a +15-25 Celsius-fokot jelöli.

A szakember elmondta, a nagyközönséget kiszolgáló, közforgalmú gyógyszertárakban a hűvös, hideg és mélyhűtött tárolás feltételeit biztosító hűtőszekrényt vagy hűtést igénylő készítmények eltartására szolgáló helyiséget kell biztosítani, ugyanakkor arra nem tér ki a szabályozás, hogy a legmodernebb riasztórendszerekkel felszerelt, szigorú normákat betartó gyógyszerészeti hűtőkészülékekkel kell ezt a feltételt teljesíteni. Így sok esetben egyszerű háztartási hűtőben tárolják a gyógyszereket.

A készítményekben és a helyiségekben mért hőmérsékletről ezzel együtt kötelező naplót vezetni, a biztonságért pedig a tulajdonos a felelős.

Kisgyörgy Gábor arról beszélt, a háztartási hűtőkkel leegyszerűsítve az a probléma a gyógyszerészetben, hogy nem erre a célra tervezték azokat.

– magyarázta, hozzátéve: a szabályozás nem rossz, hiszen a gyógyszertáraink mentesek a botrányoktól, de ideálisnak sem nevezhető, mert magában rejthet felesleges kockázatokat.

Ebből adódóan a szakértő szerint a vakcinák esetében túl nagy a rizikó, hogy egyszerű háztartási hűtőben tárolják azokat. Mint fogalmazott, a gyógyszergyártók valószínűleg előírják majd a belső hőmérséklet folyamatos monitorozását is, a háztartási készülék pedig önerőből erre nem képes. De egy gyógyszerészeti hűtőszekrény igen.

Az egyik vakcinát ráadásul -80 Celsius-fokon kell majd tárolni, amit kizárólag az úgynevezett ultraalacsony hőmérsékletű mélyhűtők (ULT) tudnak biztosítani. Kisgyörgy Gábor kérdésünkre elmondta, hogy Magyarországon ilyenből most is sok üzemel, évente 50-100 új darabra van igény attól függően, milyen fejlesztések zajlanak a gyógyszergyáraknál, esetlegesen átadnak-e egy biobankot vagy laboratóriumot.

A meglévő készülékek számát több százas nagyságrendűnek véli, de ezek nem gyógyszertárakban és kórházakban, hanem kutatóintézetekben, az orvosi egyetemeken, a gyógyszergyáraknál és a laboratóriumokban találhatók. Eddig ezeket a berendezéseket nem kellett széles körben használni, mert főként biológiai mintákat tároltak bennük a roncsolódás elkerülése érdekében, és nem a gyógyszertárolás az elsődleges funkciójuk.

– fogalmazott Kisgyörgy Gábor, hozzátéve, szinte kizárt, hogy a háziorvosoknál ilyen berendezéseket helyeznek majd el. A kézi gyógyszertárat üzemeltető háziorvosi rendelőkben most sem kötelező még a mélyhűtő tartása sem.

A -80 Celsius-fokon tárolandó vakcinák beszállítása is körülményes lehet, de a kívánt hőmérsékletet akár tíz napig fenntartó speciális szállítókonténereket minden bizonnyal a gyártók fogják biztosítani. Viszont amint az oltóközpontokhoz értek, hűtőszekrényekbe kell pakolni azokat.

A másik két már elkészült vakcinát -20, illetve +2-8 Celsius-fokon kell tárolni, de a korábban említettek miatt ezeket sem szerencsés háztartási készülékekben tartani.

Kisgyörgy Gábor azt is közölte, a mai tudásunk szerint nem lesz szükség olyan speciális hűtőkészülékek beszerzésére, melyek ne léteznének már ma is a piacon. Minden forgalomban lévő berendezés rendelkezik a megfelelő engedélyekkel és tanúsítvánnyal. A szakértő azt viszont kizártnak tartja, hogy az extrém hűtést igénylő vakcina tárolásához beszedik az orvosi egyetemekről, gyógyszergyárakból az ultra alacsony hőmérsékletű mélyhűtőket.

Magyarországon is meglepően erős a hűtőgyártás, az éves kapacitás több tízezresre tehető, de a hűtőkamrákat, hűtővitrineket, speciális hűtött munkaasztalokat is gyártó kisebb cégeket beleszámítva százezres nagyságrendű is lehet. Ultraalacsony hőmérsékletű mélyhűtőket viszont itthon senki nem gyárt, ha erre lesz szükség, akkor biztosan importra szorul majd az ország. Problémát ez sem okozhat, a külföldi vállalatoknak van szabad kapacitása, jellemzően két műszakban dolgoznak, de ha a helyzet úgy kívánja, egy harmadikat is bevezethetnek az igények kiszolgálása érdekében