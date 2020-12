Télen is támadnak az élősködők (x)

Az éghajlatváltozás megsokszorozta a paraziták számát, melyek hosszabb ideig életképesek, az általuk közvetített betegségek száma pedig nő. Eddig érintetlen régiókban jelennek meg emberre és társállatra veszélyes új kórokozók. Hazánk is érintett.

Az európai állatorvosok 78 százaléka szerint megnövekedett a vérszívó ízeltlábúak, köztük a kullancsok és bolhák száma, 74 százalékuk pedig állítja, hogy ez a hidegebb hónapokban (október és március között) is megfigyelhető – derül ki a Protect Our Future Too kutatásából. Az MSD Animal Health több mint 30 országra kiterjedő kezdeményezésének célja felhívni a figyelmet a társállatok egészségét érintő kockázatokra, melyek a magasabb hőmérséklet következtében jelentkeznek. Az európai állatorvosok több mint kétharmada szerint megnőtt a külső élősködőkhöz köthető betegségek száma is. 98 százalékuk szerint Magyarországon gyakoribbá vált a kutyák kullancsok által terjesztett betegsége, a babéziózis.

A megkérdezett magyar állattartók 74 százaléka gondolja úgy, hogy eleget tud a paraziták hordozta veszélyekről. Ám a megkérdezett állatorvosok 69 százaléka úgy véli, hogy a gazdik nem elég tájékozottak a kockázatokról, aminek az is az oka, hogy folyamatosan fedeznek fel betelepülő parazita fajokat. „Az éghajlatváltozás hatására új kullancsfajok is megjelennek olyan területeken, ahol korábban nem voltak, másfelől aktivitásuk időtartama is meghosszabbodik – állítja Prof. Farkas Róbert, az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének tanára. – A bolhák és kullancsok nagyon érzékenyek a hőmérséklet és páratartalom akár apró változásaira is, ezért az éghajlat változása jelentősen befolyásolja szaporodásukat és aktivitásukat.”

A kapcsolódó kutatásból kiderül, hogy a megkérdezett magyar társállat tulajdonosok 51 százaléka nem gondolja, hogy az éghajlatváltozás hatással lehet társállatuk egészségére, így sokuk csak a melegebb hónapokban gondoskodik a paraziták elleni védelemről, de ez ma már nem elégséges. A kullancsok és bolhák aktív időszaka kitolódott, ha csak nincsenek kemény fagyok, egész évben velünk vannak – szezonalitásuk gyakorlatilag megszűnt.

A kullancsok és bolhák tehát egész éves fenyegetést jelentek olyan veszélyes betegségek terjesztésével, mint a babéziózis, az anaplazmózis vagy a bolhaallergia. Arról nem is beszélve, hogy ezek az élősködők az embernek is betegségeket okozó kórokozókat adhatnak át. A bolhák köztigazdái az embert, a kutyát és a macskát egyaránt fertőző belső parazitának, a galandféregnek.

Általánosságban elmondható, hogy egyszerűbb a betegségeket megelőzni, mint kezelni. A megfelelő védelem kiválasztásával gondoskodni kell a külső paraziták által terjesztett kórokozók elkerüléséről, megfelelő hatóanyaggal való megelőzéssel és a környezet parazitamentesítésével is.