Ungár Klára: Elképzelhetjük, mekkora lelki teher volt Szájeren, ha még kijárási tilalom idején sem tudott mit kezdeni a vágyaival

A politikus szerint durva homofób támadások jönnek.

Schmidt Mária szervezetéből is távozik Szájer József

„Elképzelhetjük, mekkora lelki teher volt rajta, ha még kijárási tilalom idején sem tudott mit kezdeni a vágyaival.”

A mai Népszavának nyilatkozva mondta ezt Ungár Klára Szájer Józsefről.

Ungár Klára fideszes, majd SZDSZ-es parlamenti képviselő volt, jelenleg a Szabad Emberek Magyarországért – Liberális Párt elnöke, és már 2001-ben a nyilvánosság elé állt azzal, hogy a saját neméhez vonzódik.

Ungár Klára szerint:

Szájer József ügye elsősorban arra világít rá, hogy milyen komoly problémákat és károkat okoz, ha valakinek rejtőzködnie kell. (…) Mindenképpen érdemes olyan élethelyzeteket keresni, olyan városban élni, olyan pártban tagnak lenni, ahol nem kell bujkálni.

A politikus úgy véli, „Szájer nem is a politikai munkába, hanem a titkolózásba fáradt bele. (…) Könnyen elképzelhető, hogy még a miniszterelnök se tudta, mi a valódi oka Szájer lemondásának. Éppen ezért most Orbán Viktor személyes dühöt is érez Szájerrel szemben.”

Ungár Klára a napilapnak beszélt arról is, hogy:

Ha valakinek fontos, hogy szabadon élhesse a saját életét, jól teszi, ha nagyon messzire elkerüli a Fideszt. A történtek után sem lehet számítani arra, hogy a kormány részéről csökkenni fog a homofób megnyilvánulások száma és intenzitása. Ha pedig 2022-ben a Fidesz újra megnyeri a választást, még durvább támadások jöhetnek, akkor már semmi sem állítja meg Orbánékat.

Kiemelt kép: Ungár Klára a Műegyetem előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának 57. évfordulóján, 2013. október 23-án

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI