Budapesten már online is rendelhetők az ALDI termékei

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. együttműködést írt alá az online bevásárlási szolgáltatást nyújtó magyar startuppal, a ROKSH-sal. A megállapodás értelmében a jövőben az ALDI kínálatából közel 3000 termék lesz online rendelhető a roksh.com weboldalon. A szolgáltatás Budapest területén vehető igénybe.

A jövőben még kényelmesebb és egyszerűbb módon lehet hozzájutni az ALDI által forgalmazott árucikkekhez, jelentette be a társaság pénteki közleményében. Az online bevásárlási szolgáltatást nyújtó roksh.com weboldalán – a Magyarországon működő diszkont áruházak közül elsőként – már az ALDI termékeit is meg lehet rendelni házhozszállítással. A vásárlók a roksh.com honlapján közel 3000, az ALDI által forgalmazott, zömében saját márkás élelmiszer, illetve egyes nem-élelmiszer jellegű termék közül választhatnak. A kínálatban többek közt friss zöldség-gyümölcs, hús-, tej- és pékáru szerepel, de kozmetikai termékek és tisztítószerek is elérhetők lesznek.

Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója elmondta:

A szolgáltatást igénybe vevők egyrészt értékes időt takaríthatnak meg, másrészt a vírushelyzetben csökkenthetik a fertőzésveszélyt. A ROKSH segítségével oda is el tudjuk juttatni termékeinket, ahol nincs a közelben áruházunk. Az online bevásárlási szolgáltatás elindításával az ALDI a régióban is első lesz, hiszen a környező országok esetében nincs még lehetőség az ALDI-tól, illetve a HOFER-től élelmiszer‑házhozszállítás igénybevételére.

A budapesti vásárlók mostantól a ROKSH.com weboldalon – az irányítószámuk megadását követően – az ALDI termékeikből is összeállíthatják bevásárlólistájukat. A termékek kiválasztása után megjelölhetik, hogy mikor és hol szeretnék a bevásárlásukat átvenni. Ezt követően a ROKSH „személyes bevásárlója” elmegy a vásárlóhoz közeli ALDI üzletbe, ott gondos odafigyeléssel összeválogatja a termékeket, és az áruházban elérhető aktuális áron megvásárolja azokat. A közlemény szerint a ROKSH vásárlói értékelik, hogy a bolti kínálat és a leadott bevásárlólista közötti esetleges áreltérés vagy termékhiány esetén a vállalat személyes bevásárló kollégája telefonon egyeztet velük a megoldásról.

A bevásárló szolgáltatás a karanténban élőknek is elérhető, hiszen a ROKSH számukra is végez kiszállítást. A vásárlónak a megrendelés leadásakor csupán a megjegyzés rovatban fel kell tüntetnie, hogy karanténban van. Ebben az esetben a személyes bevásárló felveszi vele a kapcsolatot telefonon és leegyezteti, hogy a csomagot az ajtó előtt hagyja, így nem szükséges fizikai érintkezés, hiszen a vásárlás összegét bankkártyával előre ki tudja fizetni a megrendelő.

Az ALDI már évek óta biztosít ingyenes házhozszállítást elsősorban nagyobb értékű és méretű elektronikai termékek esetében. Ezeket az árucikkeket az ALDI üzleteiben személyesen lehet megvásárolni, a házhozszállításról az ALDI gondoskodik. Az áruházlánc a jövőben is kínál majd akciósan ilyen termékeket, ezt a szolgáltatást a ROKSH-sal kötött együttműködés nem érinti.

