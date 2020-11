Felelősnek tartja magát a tanárát hátba szúró győri diák anyja a történtekért

Hétfőn a vádlott és az édesanyja meghallgatásával megkezdődött a Győri Törvényszéken annak az előre kitervelten, közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolt 17 éves fiúnak a büntetőpere, aki tavaly decemberben hátba szúrta az 51 éves tanárnőjét a győri Jedlik Ányos Szakiskolában.

A vádirat szerint a kamasz a második órán 3-ast kapott a korábbi dolgozatára matekból. Ez pedig annyira felzaklatta, hogy az osztálytársai előtt kijelentette, le fogja szúrni a matematikát és fizikát tanító tanárnőt, aki egyben az osztályfőnöke is volt. Kijelentését osztálytársai nem vették komolyan, mivel korábban is tett már ilyen kijelentéseket és tíz centiméter pengehosszúságú kését is mutogatta már a többiek előtt.

A következő dupla angolóra végén zenét hallgatott és kijelentette, hogy „nem tanul, mert nem lesz óra és dolgozat sem”. Ezt követően az óra végén azzal a kijelentéssel, hogy „neki arra már nem lesz szüksége”, elajándékozta a fülhallgatóját.

A vádirat szerint az elkövető a második órán 3-ast kapott a korábbi dolgozatára matekból. Ez pedig annyira felzaklatta, hogy az osztálytársai előtt kijelentette, le fogja szúrni a matematikát és fizikát tanító tanárnőt, aki egyben az osztályfőnöke is volt. Kijelentését osztálytársai nem vették komolyan, mivel korábban is tett már ilyen kijelentéseket és tíz centiméter pengehosszúságú kését is mutogatta már a többiek előtt.

A következő dupla angolóra végén zenét hallgatott és kijelentette, hogy „nem tanul, mert nem lesz óra és dolgozat sem”. Ezt követően az óra végén azzal a kijelentéssel, hogy „neki arra már nem lesz szüksége”, elajándékozta a fülhallgatóját. A fiú a korábbi vallomásában tagadta azt, hogy előre eltervezte volna a késelést. A Telex beszámolója szerint a fiú fenntartotta a korábbi vallomását, miszerint nem gondolta komolyan az osztálytársainak tett kijelentéseit.

Azt írják, hogy a bűncselekménnyel vádolt fiú édesanyja saját magát tartja felelősnek a történtekért. A bíróságon ugyanis arról beszélt, hogy az ő hibája, hogy a fia nehezen illeszkedik be nagyobb társaságba, és az ő felelőssége az is, hogy nem vette észre időben azt, hogy mekkora nyomás alatt volt a fia. Szerinte a fia egy kedves, segítőkész, aranyos gyerek, akit társai annak ellenére is szerettek, hogy egy kicsit visszahúzódóbb volt a többieknél.

Kiemelt kép: Krizsán Csaba/MTI