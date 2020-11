Kubatov azt kéri a szurkolóktól, hogy ne ugorjanak egymás nyakába a Juventus elleni meccsen

Orbán Viktor bejelentését követően Kubatov Gábor FTC-elnök Facebook oldalán kéri a szerdai Ferencváros-Juventus Bl-meccsre kilátogató körülbelül 20 ezer szurkolót arra, hogy tartsák be a maszkviselési szabályokat. A kormányülésen a miniszterelnök nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy például a sportrendezvények esetében a hatóságok ellenőrizni fogják a szabályok betartását, ha kell pénzbírságot szabnak ki, és ha valahol így sem tartják be az előírásokat, azt a helyet bezárják.

Ez a Ferencváros esetében azt is jelentheti, hogy ha a Juventus ellen nem tartják be a szabályokat, akkor zártkapus lehet a Barcelona elleni hazai meccs.

Kubatov Gábor ezért írta meg levelét, melyben emlékeztetett arra, hogy Európában egyedülálló módon hazánkban még lehet labdarúgó mérkőzésre járni.

Kubatov azt kéri, hogy a szerdai Bajnokok Ligája találkozón folyamatosan viseljenek maszkot a szurkolók, „takarják el vele az állukat, a szájukat és az orrukat”. Tartsák be az előírt védőtávolságokat, mely a családokra is érvényes. „Ha valaki nem tartja be a szabályokat, nem helyesen viseli a maszkot, nem tart megfelelő védőtávolságot, akkor mások és saját egészsége mellett azt is kockáztatja, hogy a Barcelona elleni mérkőzést nyílt kapuk mellett rendezhessük meg, helyszínen láthassuk és szurkolhassunk a csapatunknak” – írja Kubatov, aki felhívja a figyelmet arra:

Bármilyen nehéz megállni, de boldog pillanatokban se ugorjunk egymás nyakába!

Kubatov külön kéri a kapu mögötti szurkolókat, a B-közepet „akiknek a tagjai talán azt gondolják, mindennél erősebbek, nekik semmi sem árthat, hogy ők is tartsák be a szabályokat”.

Kérem, fogjunk össze, és mutassuk meg Európának, hogy ha a csapatunk érdeke azt kívánja, akkor szabálykövetésben is teljes mellszélességgel támogatjuk a Fradit! Viseljünk maszkot, szurkoljunk együtt biztonságban! Hajrá Fradi!

– zárja bejegyzését Kubatov Gábor.

kiemelt kép: Marjai János/24.hu