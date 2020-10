Mészáros-birtok fotózása: Hadházy „feljelentette magát”

Hadházy Ákos Facebook-oldalán közölte, fentiek szellemében járt el akkor is, amikor pénteken hivatalos bejelentéssel fordult a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysághoz.

Tájékoztatta őket, hogy ő készítette a fotókat a Mészáros-cég tavánál, amelyek miatt a Magyar Hang című hetilap újságíróját kihallgatták.

A független képviselő azt írta, fölesleges emiatt a sajtót zaklatni, ez az információ szerepelt már a cikkben is, de lehet, hogy elkerülte a nyomozók figyelmét. Ugyanakkor bejelentésében megmagyarázta a rendőröknek azt is, miért volt fontos tájékoztatni a nyilvánosságot:

egy azonosítatlan (ponyvával letakart) lánctalpas harcjármű áll a miniszterelnök családi »majorságának« közvetlen szomszédságában, ami nagyon komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, illetve felveti a haditechnikai eszközzel visszaélés gyanúját is. Mert lehet, hogy a Mészáros családban valaki élőben szereti játszani a World of Tanks nevű online játékot, de honnan is tudhatná az egyszerű polgár, hogy nem egy veszélyes katonai eszköz lapul a ponyva alatt!