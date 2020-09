OMSZ: Magyarországon a vírustagadók nehezítik leginkább a hatékony védekezést

Sokan semmibe veszik a betegek szűrését

A mentők számoltak be arról, mennyire megnehezítik a védekezést a vírustagadók. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közösségi oldalán azt írták, a koronavírus megfertőzhet bármilyen korú embert. A 60 év felettiek, az asztmában, cukor-, szív- és hasonló betegségekben szenvedőknél nagyobb a súlyos megbetegedés kockázata, de fiatal korban is okozhat komoly megbetegedést.

Az OMSZ több ezer lehetséges beteg szűrését végzi naponta, amit azonban sokan semmibe vesznek.

A vírustagadók egyre többször bizonyítják tudatlanságukat. A közösségi felületeken, különböző módokon próbálják feleslegesnek beállítani a megelőzés fontosságát. Vannak köztük, akik csak kicsinyítik a problémát, mások a vírus létezését is tagadják, noha Magyarországon jelenleg több mint 5500 aktív fertőzött van, közülük 11 ember szorul gépi lélegeztetésre.

A világban ennél rosszabb a helyzet, jelenleg összesen 27 millió feletti a betegek száma és már csaknem 1 millió halálos áldozata van az új koronavírusnak.

Az OMSZ szerint a hatékony védekezéshez teljes társadalmi összefogás szükséges. Ez egyszer már sikerült, de most is mindenkinek be kellene tartania a megelőző intézkedéseket (gyakori kézmosás, biztonságos távolságtartás, maszkhasználat), hogy újra vissza lehessen szoritani a járvány terjedését Magyarországon.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu