Ezért hallgatta el Trump a járvány súlyosságát

Ezt állítja Bob Woodward megjelenés előtt álló könyvében. A Düh című kötet megírásához az újságíró tavaly december óta 18 alkalommal találkozott az elnökkel. A beszélgetéseket rögzítette, azt a hangfelvételt pedig átadta a CNN hírtévének, amikor Donald Trump a koronavírus-járvány komolyságáról azt mondja:

mindig is kicsinyíteni akartam, még most is szívesen teszem ezt, mert nem akarok pánikot kelteni.