A kormány szerint is itt a második hullám

„A koronavírus-járvány második hulláma elérte Magyarországot is, és más országokhoz hasonlóan nálunk is újra nő a fertőzések száma” – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

A minap mi is írtunk arról, hogy ideért a második hullám, szeptember elsején a májusi tetőzésnél is többen voltak a koronavírus-fertőzöttek, és azóta még tovább nőtt az aktív esetek száma. A tavaszi korlátozásoknak viszont egyelőre nyoma sincs, pedig most gyorsabbnak tűnik a vírus, mint akkor.

Orbán Viktor augusztus 29-én még így fogalmazott:

Az ajtónkon kopogtató második hullám megfékezése érdekében komoly döntéseket kell hoznunk

– a miniszterelnök akkor hozzátette, hogy „most még időben vagyunk”, egyelőre nem is hoztak a nyáron alkalmazottnál szigorúbb belföldi szabályokat, úgy mérték fel, elégséges lehet a határok lezárása a külföldiek előtt, és a hazatérő magyarok karanténozása (amíg nincs két negatív koronavírustesztjük két nap különbséggel).

Szűk egy héttel később már az Emmi közleménye szerint is ideért a második hullám, azonban újabb korlátozásokról továbbra sincs szó.

Mint reggel a Népszava cikke alapján mi is megírtuk, az egészségügyi védekezés részeként a kórházaknak fel kell készülniük arra, hogy ellássák a fertőzötteket. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter arra utasította az egészségügyi szolgáltatókat, hogy az eddigi 10 százalék helyett az összes ágyszámuk 20 %-át tartsák készenlétben, azért, hogy ezen ágyak szükség esetén a COVID-19 fertőzött betegek ellátásába bevonhatóak legyenek.

A miniszter külön felhívta kórházvezetők figyelmét arra, hogy az utasításban foglalt intézkedés végrehajtása nem eredményezheti betegek intézményből történő elbocsájtását, hiszen jelenleg az ágykihasználtság körülbelül 53 százalék.

A kórházaktól ma délelőtt beérkezett adatok szerint mindenhol biztosított, hogy az összes ágyszám 20 %-a szükség esetén bevonható legyen a COVID-19 fertőzött betegek ellátásába. Jelenleg 120 koronavírusos beteg igényel kórházi ellátást, közülük nyolcan vannak lélegeztetőgépen.

A kórházi vezetőknek péntekig kell visszajelezniük a tárcának, hogy megoldották a feladatot, és maguk ellenőrizték, valóban üres az intézmény ágyainak húsz százaléka – írta a Népszava.

A lap szerint nem olyan egyszerű a helyzet, mint ahogy azt Kásler miniszter lefestette. Cikkben úgy fogalmaztak, hogy „van olyan kórházi vezető, akinek az ágyak ürítése nem okoz gondot, mert férőhelyeinek még mindig csak a 60-65 százaléka foglalt. Másutt viszont – miután szeptembertől már nem átlag-, hanem már teljesítmény-finanszírozást kapnak az intézmények „, feltöltötték az ágyakat, beindították a műtőket.”

Kásler Miklós levele alapján egyértelmű, hogy a kormány nem akarja megismételni a tavaszi fiaskót, amikor 36 ezer kórházi ügy kiürítését adták parancsba. Majd végül a felszabadított ágyakra alig kerültek koronavírusos betegek, mert az első hullámot jól megúszta Magyarország. Igaz, szakértők szerint egyébként is messze túlzó volt az intézkedés.

„Anyám lelkileg összetört” – így megy a kórházak kiürítése A koronavírus-járvány miatt a kórházi ágyak 60 százalékát fel kell szabadítani. Sok olvasónk számolt be arról, milyen nehéz helyzetbe kerültek beteg hozzátartozóik és ők is emiatt.

Az Emmi közleménye szerint az egészségügyi ellátásokat érintően jelenleg nincs korlátozás, ugyanakkor továbbra is fontos az óvintézkedések fokozott betartása mind az egészségügyi dolgozók, mind a betegek részéről.

Kiemelt kép: Marjai János/24.hu