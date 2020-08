A Strand fesztivál elmarad Zamárdiban, de valami lesz helyette

Habár a többi fesztiválhoz hasonlóan a Strand fesztivál is elmarad, a szervezők nem engedték el teljesen az augusztus 20-ai hétvégét – tudta meg a 24.hu.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy július végi Kormányinfón bejelentette, hogy a kormány döntése alapján augusztus 15. után sem lehet 500 fősnél nagyobb zenés rendezvényeket tartani. Ezzel lőttek a fesztiváloknak, a Szegedi Ifjúsái Napok, a Fishing on Orfű és a többi nagyobb rendezvény szervezői már le is fújták a bulikat. A Strand fesztivál is így tett, be is jelentették, hogy a fesztivál elmarad, de

a szervezők egy kisebb, ingyenes rendezvényt összehoznak az augusztus 20-ai hétvégére.

Zamárdi képviselő-testülete egy csütörtöki rendkívüli ülésen szavazott a programokról. Információnk szerint a fesztiválszervezők összes elképzelését nem támogatta a testület, így például a tűzijátékra nem adtak engedélyt, de több kisebb helyszínen lesznek programok. A részletekkel kapcsolatban többször is kerestük Lowenbein Norbertet, a fesztivál egyik főszervezőjét, de nem értük el. A Zamárdi önkormányzat oldalára pedig egyelőre nem került fel a csütörtöki ülés jegyzőkönyve, így részleteket onnan sem tudtunk meg.

A Strand fesztivál oldalára viszont szombaton kikerült egy bejegyzés, melyben arról írnak, hogy „készülnek néhány meglepetéssel”:

Bár le kellett mondanunk idén arról, hogy az év legjobb buliját csináljuk veletek a STRANDon, de készülünk néhány apró meglepivel a jövő héten arra az esetre, ha mégis eljöttök Zamárdiba strandolni, együtt lenni a barátaitokkal. Ami tuti, hogy ott lesz a nagy STRAND felirat a parton, de többet most nem árulunk el…

Hamarosan jövünk a részletekkel! 😉❤️

