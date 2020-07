Egy nappal bejelentése után visszamondta az állást az Index új főszerkesztő-helyettese

Nem leszek az Index főszerkesztő-helyettese. Nem azért, mert kaptam a pofámra. Ezt tudtam előre, ez ilyenkor jár. (Sok támogatást is kaptam, köszönöm.) Hanem azért, mert rosszul mértem föl a helyzetet, ezért hibás döntést hoztam

– írja péntek hajnali Facebook-bejegyzésében Tevan Imre, aki nem egészen 24 órával korábban szintén ott jelentette be, hogy elfogadja a felkérést a posztra.

Tevan 2011-ig már volt az Index egyik főszerkesztő-helyettese a háromból, akkor elbocsátották, aztán 2014-ben került az Origo gazdasági rovatába, majd hamar felelős szerkesztő lett. Most, hogy múlt pénteken az Index szinte teljes szerkesztősége bejelentette távozási szándékát, a főszerkesztő-helyettesek is beadták felmondásukat, miután Bodolai László, az Index.hu Zrt. elnöke kirúgta Dull Szabolcs főszerkesztőt, Tevant e hét hétfőn keresték meg a laptól.

Tegnap délután Tevan már aggályait hangoztatta. Aztán most azt írja friss bejegyzésében, hogy örök indexesnek érzi magát, és amikor felkérték, hogy vállalja most el a pozíciót, „azt hittem, hogy ebből az indexességből meg lehet őrizni valamicskét, és újra lehetőségem lesz ebben szerepet vállalni. Most, a második éjjelen, amikor nem tudok elaludni, megvilágosodtam.”

Amikor eldöntötte, hogy belevág, azért tette, mert úgy gondolta, hogy elképzelhető olyan helyzet, hogy nem lesz politikai beavatkozás az újságnál. Azonban

azzal nem foglalkoztam, a politikai beavatkozáson túl, hogy a három ember, tehát az igazgatóság tagjai képesek lesznek-e összehozni egy minimális csapatot, amely legalább elfogadható minőségben át tudja venni a felmondott kollégáimtól a lapkészítést abban a rohamosan közeledő pillanatban, amikor ők végleg elmennek. Az “igazgatósági tag” hétfőn hívott föl, ma péntek van, azóta odáig jutottunk, hogy egyetlen embert, engem lehetett bejelenteni az új csapatból. -thy és -czy azóta se tudta eldönteni (legalábbis nekem ezt mondják) azt a viszonylag alapvető kérdést, hogy melyikük a főszerkesztő.

Ezzel tehát Tevan arra is utal, hogy Szombathy Pált vagy Sztankóczy Andrást nézték ki az Index főszerkesztőjének.

„A harmadik tag doktor Bodolai, akinek minden nyilatkozata után azt éreztem, hogy ki kell szállnom. (Bodolai az Index.hu Zrt. elnöke, mint írtuk.) Kétségtelenül fejlődik, a legutóbbiban a Klubrádióban már hosszú perceket beszélt értelmesen anélkül, hogy elővette volna a szerkesztőség ármánykodásáról szóló elméleteit, de aztán leteltek ezek a percek.”

A megvilágosodásban segített még néhány dolog. Az egyik ez a podcast, ahol Dudás Gergő egykori főszerkesztő nagyon világosan magyarázza el cégjogilag az értő kérdezőknek (főleg: S. A.), hogy miért nincs már Index.

Aztán a csütörtököt a szerkesztőségben töltöttem. Ott nemcsak az Index haldokló szellemét láttam, de ráébredtem, amit tehát mindig is tudtam, hogy én egy vagyok velük. Ebben kevesebbet segítettek azok, akik néhányan nem fogtak velem kezet, és sokkal többet Pozsi, aki nagyon szelíden és kedvesen mondta el, hogy miért nem ért egyet a lépésemmel.

A teljes poszt:

