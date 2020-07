Többen felmondtak az Indexnél

Többen felmondtak az Index újságírói közül – tudta meg a 24.hu. Lapunk elérte Dezső Andrást, az elsőként távozók egyikét, aki nem cáfolta, hogy beadta felmondását, de nem kívánt nyilatkozni az ügyről. Miklósi Gábor szerkesztő is megerősítette a távozását a 24.hu-nak, és információink szerint Szalai Bálint a gazdaság rovat újságírója is a távozók közt van. A Népszava azt írja, hogy Janecskó Kata újságíró is felmondott. A 444.hu azt írja, hogy ezek után “Bodolai László távozott a szerkesztőség épületéből. Több más újságíró is felmondási papírral ment Bodolai irodájába, de őt már nem találták ott.” Távozik a kultúrarovat vezetője, Zsuppán András is, aki azt írja Facebook-oldalán, hogy technikailag “egy hétfőn kezdődő szabadsággal véget ér a kultrovatvezetői munkám az Indexben. Ami ma történt, egyrészt minden további nélkül elkerülhető, másrészt fatálisan elkerülhetetlen volt, és az Index végét jelenti.”

A nap folyamán a szerkesztőség Dull Szabolcs tegnap menesztett főszerkesztő visszahívását kérte Bodolai Lászlótól, az ügyvéd azonban erre nemet mondott – ezt Munk Veronika főszerkesztő-helyettes mondta el újságírók előtt az Index épületében a csütörtök délutáni szerkesztőségi gyűlés után. “Dull Szabolcs személye jelentette volna, hogy egységesen és függetlenül tudott volna az Index tovább működni” – mondta Munk, aki azt is mondta: “sokak számára véget ért az indexes munka.” Új főszerkesztőt – tette hozzá Munk – Bodolai nem nevezett ki, a főszerkesztő-helyetteseket azonban a munka folytatására kérte fel.

Frissítés: az Index háromnegyed négykor közzétett egy közleményt, amelyben azt írták, ” a szóbeli tárgyaláson Bodolai határozott nemmel felelt erre a kérésre, majd ezt később írásban is megerősítette, mint közölte, Dull Szabolcs főszerkesztőt nem áll módjában visszavenni.”

