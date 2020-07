Új légitársaság indít járatot Budapestről

Új légitársaságot köszönthet a Budapest Airport: augusztus elején indul a Luxair légitársaság közvetlen Budapest-Luxembourg járata. A szezonális járat menetrendje egyaránt kedvez a rövid városlátogatásoknak és a hosszabb kirándulásoknak, igazodva a szabadidős célból utazók igényeihez.

Augusztus 10-én új légitársaság indít járatot a Liszt Ferenc Nemzetköri Repülőtérről: a Luxair heti két alkalommal, hétfőn és pénteken közlekedik Luxembourgba a nyári szezonban. Az északnyugat-európai ország fővárosa eddig is népszerű úti cél volt: jellemzően az üzleti és családi okból utazók használták ki a meglévő légi összeköttetést. A Luxair új járata azonban a rövidebb városlátogatásra és a hosszabb kikapcsolódásra vágyóknak egyaránt ideális. A luxembourgi repülőtér elhelyezkedése is igen kedvező: a belváros akár tömegközlekedéssel is mindössze félórás úttal elérhető.

Az országgal azonos nevet viselő főváros igazi ékszerdoboz: a település az ország déli részén, az Alzette-folyó mentén fekszik, belvárosa gyönyörű épületekkel várja a látogatókat. Az óváros és a luxemburgi erődrendszer az UNESCO világörökség része, a folyópartot pedig – páratlan panorámája miatt – kerékpárral érdemes igazán bejárni.

Nagy örömünkre szolgál, különösen az elmúlt hónapok eseményei után, hogy ismét új légitársaságot köszönthetünk Budapesten. Járatfejlesztési csapatunk folyamatosan dolgozik azon, hogy az utasok számára rövid időn belül ismét a lehető legszínesebb úticél kínálatot nyújthassuk

– mondta Kam Jandu, a Budapest Airport kereskedelmi igazgatója.