Csoportos pert indítanának a Rogán-villa szomszédai a transzformátorház miatt

Annak érdekében, hogy megakadályozzák az utcába tervezett transzformátorház felépítését a Rogán-Bessenyei villa szomszédai csoportos pert indítanának – írja a csütörtöki Népszava. A helyiek úgy vélik, a szerkezet kizárólag egy épület áramosítását szolgálná, méghozzá azt, amelyikben korábban Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője élt családjával.

Az esetről a 24.hu számolt be először. Az utcában tavaly készült el egy többszintes villa, amelyet a Valton-Sec Kft. résztulajdonosa, Bessenyei István és felesége, Sarka Kata építtetett, majd 2019 szeptemberében Rogán Antal és felesége is beköltözött. A több mint ezer négyzetméteres ingatlant a hírek szerint az utóbbi időben már csupán Rogán-Gaál Cecília lakja, miután tavaly elvált a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztertől, a Bessenyei-Sarka házaspár pedig máshol él (a bejelentett lakcímük is Luxemburgban van).

A szomszédság harcba szállt a Bessenyei–Rogán-villa transzformátorállomása ellen A rendőrök is kimentek a helyszínre, mert a lakók a munkagödörben állva akadályozták az építkezést.

A transzformátorház építése kezdetén szórólapokon azt közölték a környék lakóival, hogy a beruházást a villa tulajdonosának kérésére indították. A környék lakói ezért azt kifogásolják, hogy a luxusvilla áramellátását biztosító transzformátorállomást nem a telken belül, hanem a szomszédos házak elé akarják elhelyezni.

A lakók az utóbbi napokban többször akadályozták az építkezést. Információnk szerint szerdán kora délután a rendőrség is kiszállt a helyszínre, mert a tiltakozók beleálltak a munkagödörbe. Némi vita után szerdán nem folytatódott a munka, a beruházó levonult a helyszínről.

A Népszava ezentúl még azt is írja, hogy az áramszolgáltató szabályai szerint egyébként egy ilyen trafóállomást mindenkinek a saját kerítésén belül – jelen esetben a Rogán-villa telkén belül – kellene elhelyezni. „Az ELMŰ álláspontja szerint azonban nemcsak egy ingatlant áramosítanak majd ezzel, hanem más épületeket is. A beruházást hivatalosan nem is transzformátorháznak tekintik, hanem „középfeszültségű rendszernek”. A kivitelező Észak Budai Zrt. tájékoztatóin ugyanakkor a mai napig az áll, hogy az építmény egyetlen Felhő utcai ingatlan áramosítását szolgálná.” A cég a napilap kérdésére nem árulta el, hogy kik lennének ezek az új fogyasztók, és ilyen, új fogyasztóról az utca lakói sem tudnak.