Vaszily Miklós: Nincs szándék második Origót csinálni. Jó lenne, ha az Index normális lap maradna

Nincs szándék második Origót csinálni, de arra sincs szándék, hogy az Index átsodródjon a túloldalra, és harciaskodjon, akár az Indamédiával, vagy a lapvezetéssel szemben, és állandósuljon a mostani állapot. Annak üzleti kára lesz, ami senkinek sem jó

– ezt nyilatkozta a 444.hu csütörtök reggeli cikkében Vaszily Miklós. Az ő szava azért fontos az Index jelenlegi életében, mert márciusban vette meg az Index hirdetési felületeit, magyarán a bevételeit intéző cég, az Indamédia felét. Tehát a lap anyagi függési helyzetben van ettől a cégtől, végső soron Vaszily személyétől, akaratától.

Vaszily – aki szerint ő csak a stratégia megalkotásában, és a cég regionális terjeszkedéséről szóló döntésekben vesz részt, a napi működésben nem – hozzátette:

Az lenne a jó, ha maradna, ami volt, normális újság

Schmidt Mária képbe kerül

Elsőként a 24.hu számolt be arról, olyan közel két hete ötlet merült fel az Index igazgatósági ülésén, amely alkalmas lett volna arra, hogy a hírportál szerkesztőségét feldarabolja oly módon, hogy különböző rovatokat külsős cégekbe szervezik ki. Az eset felháborította az Index szerkesztőségét, amely nem sokkal ezután közleményt adott ki arról, hogy veszélyben érzi a lap függetlenségét. A szerkesztőség át is állította a címlapról is elérhető függetlenség-barométert: az inga a veszélyes tartományba került át.

Vaszily Miklós pedig kulcsfigurája az elmúlt időszak viharos fejleményeinek az Index körül. Két és fél hónappal ezelőtt lett Vaszily Miklós, a TV2 elnöke tulajdonos az Index hirdetéseit is értékesítő Indamedia Csoportnak, miután megvásárolta a cég 50 százalékát Oltyán József KDNP-s üzletembertől. Utóbbi 2018-as feltűnése a cégnél már aggodalmat keltett a szerkesztőségben, mivel erősek a kormánypárti kapcsolatai.

Vaszily TV2-es szerepvállalása előtt volt az Echo TV, illetve az állami média vezérigazgatója is, ám korábban az Indexnél is dolgozott vezetőként. A lapot kiadó CEMP Zrt.-nél 2005 és 2009 között volt vezérigazgató és igazgatósági tag, majd 2010 és 2014 között az Origo Zrt. vezérigazgatójaként dolgozott. Vaszilyt azonban ma már egyértelműen a kormányzati oldalra sorolják.

Az elmúlt hetek történéseit dolgozta fel a 444.hu mai cikke, amelyben a már idézett nyilatkozaton túl is vannak fontosnak tűnő megállapítások. A komoly felháborodást kiváltó átalakítási ötlet kidolgozójáról, a tanácsadó Gerényi Gáborról azt írja a cikk, hogy közte és Schmidt Mária között az azonnali.hu 2017-es alapítása óta rendszeres a kommunikáció, „miután Schmidt minden családi üzleti ügyben megkerülhetetlen, pláne ha annak politikai relevanciája is van. De a történész-főigazgató Vaszilyvel is kapcsolatban áll, mivel Vaszily igazgatósági tag Schmidték ingatlantársaságában, a BIF Nyrt.-ben.”

Azaz úgy tűnik, hogy a kormány egyik ideológusa, Schmidt Mária történész nagyon is komoly kavarásban van a háttérben az Index-sztoriban. A 444.hu értesülése maga Schmidt ambicionálta Gerényi tanácsadói akcióját, de maga a művelet, azaz a koncepció elfogadtatása Bodolai Lászlóra hárult. Bodolai az Index igazgatóságának elnöke, a lap mögött álló alapítványt létrehozó cég tulajdonosa.

Ezzel a tervvel szétszedhetnék az Indexet Külső cégekbe szerveznék ki a szerkesztőség egy részét, forrásaink egyike szerint ezzel a lépéssel szétvernék a lapot.

Gerényi kérdésre, hogy egyeztetett-e tervéről előzetesen Schmidt Máriával, írásban válaszolt. Nem erősítette meg, hogy így volt, de nem is cáfolta: „…nekem ez egy tízéves ötletem, és nem emlékszem, hogy kinek beszéltem róla – nemrég az exkreatívos Román Balázs írt rám, hogy neki 2015-ben meséltem már róla. Ez talán jó bizonyíték, hogy nem most, célzatosan lett előrángatva a dolog.”

Schmidt Mária ugyanakkor korábban állítólag rendszeresen üzengetett a szerkesztőségnek: Bodolainak például azt, hogy

ha a korábbi tulajdonosokat, Nobilis Kristófot és Spéder Zoltánt ki tudta végezni, ő sem okoz majd problémát.

Nem keres új főszerkesztőt

Vaszily azt is mondta a cikkben, hogy

a járvány miatt kialakult helyzetben a cég nem biztos, hogy el tud kerülni valamilyen szintű átalakítást vagy racionalizálást

ha a szerkesztőségnek nem tetszett Gerényi terve, remélhetőleg egy másik terv tetszeni fog

Dull Szabolcs helyett nem keres új főszerkesztőt, és esze ágában sincs visszahívni az alapítvány éléről Bodolait.

A 444.hu ugyanakkor azt, hogy a kormányzati cél nem az Index direkt megszállása vagy megszüntetése lehet, hanem a „soft eszközök” bevetése. Azaz: „lojális emberek elhelyezése a független szerkesztőségekben, vagy azok környékén, anyagi befolyásolás, vagy akár csak egyes műhelyek belső egységének megbontása – bármi, ami segíthet kialakítani valamilyen függőséget, vagy a függőségnek akár csak érzetét.”

Kiemelt kép: Vaszily Miklós, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója beszédet mond a Magyar Rádió Zenei Együtteseinek működéséről és finanszírozásáról szóló együttműködési megállapodás aláírásán az Emberi Erőforrások Minisztériumában 2017. május 17-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd