Orvosok a transzneműségről: ez a létállapot nem változtatható meg 

Az Országgyűlés május 19-én elfogadta a Semjén Zsolt által benyújtott közigazgatási salátatörvényt, amely kimondja, hogy a biológiai nem alapján bejegyzett születési nem „nem megváltoztatható meg”, ezzel pedig megszünteti a transznemű emberek számára a megélt és külsejükben tükröződő nemük jogi elismertetésének lehetőségét. Válaszul az elmúlt hetekben több jogvédő szervezet és transznemű ember ismertette a sajtóban a nézőpontját és a megélt nem jogi elismerésének hiányában tapasztalt mindennapos nehézségeket. Erre a konzervatív média külföldi bulvárszélsőségek (egy magát őznek képzelő vagy éppen Ken babává operáltató ember) bemutatásával reagált. Feltűnően hiányzott az eddigi diskurzusból az orvosok és a pszichológusok véleménye – holott az, hogy a szakemberek miként látják a kérdést, remélhetőleg nem „teljesen közömbös”.

A jogi nem- és névváltoztatás eljárását már 2017-ben felfüggesztette az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyrészt az adatvédelmi törvényre (GDPR) hivatkozva, másrészt azzal az indokkal, hogy hamarosan új, egységes szabályozást fognak kidolgozni. Ez azóta sem történt meg. A „felfüggesztés” előtti években egységes szabályozás valóban nem létezett, kialakult azonban egy, a rendszerváltás óta többé-kevésbé működő gyakorlat. Ennek során a pszichiáterek és pszichológusok által kiállított szakvélemények képezték a (jogi és testi) nemváltási eljárás kiindulópontját. Szükség volt még – a biológiai nemnek megfelelően – urológusi vagy nőgyógyászati igazolásra, miszerint a „nemi átalakító műtétnek” orvosi akadálya nincs. Ezután nyújthatta be a transznemű ember az illetékes hivatalhoz a jogi nem- és névváltoztatási kérelmét, illetve fordulhatott endokrinológus szakorvoshoz a külsejét a megélt nemével összhangba hozó hormonterápia megkezdése érdekében. Hónapok, de inkább évek múlva, a folyamat utolsó lépéseként kerülhetett sor (elsősorban urológus által, jó esetben plasztikai sebész bevonásával) a nemi szervek műtétjére. Amit azonban azok az érintettek, akik igényt tartanak rá, inkább magánúton, jellemzően külföldön igyekeznek elvégeztetni.

A konzervatív (és esetenként a feminizmus „transzkritikus” ágát képviselő) médiában gyakran jelenik meg az az érv, miszerint a transznemű embereket a nemi átmenet lehetőségének biztosítása helyett olyan pszichoterápiával kellene segíteni, ami által harmóniába kerülnek a biológiai nemükkel. Így vélekedett Hazag Anikó klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta is, amikor pályája kezdetén, húsz évvel ezelőtt egy nemi diszfóriáról beszámoló kliens kereste fel:

– Egy pszichiáter kolléga irányította hozzám ezt a 19 éves fiút, aki elmondta, hogy gyerekkora óta úgy érzi, hogy téves testbe van zárva, és ő valójában lány. A kezdő pszichológusok szakmai naivitásával álltam az esethez: úgy véltem, hogy a probléma forrása a gyerekkorban keresendő, az akkori negatív tapasztalatokat kell megnézni és átértékelni. Reméltem, hogy a terápiával majd az érzelmi zavarokat is korrigáljuk, miáltal a páciens hozzáállása is megváltozik majd a biológiai neméhez. Egy éven át foglalkoztam vele. Végigvettük az életútját, a gyerekkorát, számos tesztet felvettem vele, rengeteget beszélgettünk, ami a személyiségfejlődése szempontjából nem vált hátrányára, de a nemi identitása mindvégig megkérdőjelezhetetlen maradt. Végül

Ranschburg Jenő Pszichológiai rendellenességek gyerekkorban című könyvében írja: „A biológiai nemmel ellentétes nemi identitás (transz-szexualizmus) esetén a pszichoterápia (akár dinamikus, akár viselkedésterápia) eredménytelen: az egyénnek önmaga neméről kialakult meggyőződése a lényeget tekintve megrendíthetetlen.” A pszichológusprofesszor ugyanitt világosan elkülöníti a nemi identitás zavarát a nemi szerep „zavarától”. Ezzel azt is világossá teszi, hogy ha egy kislány autóval, illetve egy kisfiú babával játszik, vagy egy felnőtt ember nem hozza a tőle elvárt nemi sztereotip viselkedésformákat, az önmagában még nem utal transzneműségre.

Az általam megkérdezett szakértők véleménye megegyezik abban, hogy a transzneműség a szó szigorú értelmében véve nem betegség, hanem inkább egy (lét)állapot, amit azonban a rendszer jelenleg a betegségek nemzetközi osztályozásában (BNO) F64.0 kóddal szereplő transzszexualizmus diagnózis alatt tud kezelni. Ez a feltétele a hormonterápia megkezdésének, majd az esetleges műtéti beavatkozásoknak.

– Pszichiáterként, egyrészt, feladatom az elmebetegségek (skizofrénia, bipoláris zavar, illetve értelmi fogyatékosság) kizárása, másrészt annak megállapítása, hogy a hozzám forduló, nemi diszfóriáról beszámoló páciens megfelel-e a transzszexualizmus BNO-ban rögzített diagnosztikai kritériumainak – mondja Dr. Fuchs Ágnes pszichiáter szakorvos. E kritériumok: az illető arra vágyik, hogy az ellenkező nem tagjaként élhessen és így fogadják el (és az esetek többségében orvosi segítséget szeretne igénybe venni ahhoz, hogy a külsejét a megélt neméhez igazítsa), ez az állapot tartósan, legalább két éve folyamatosan fennáll, és nem mentális zavar tünete.

A 2019-ben elfogadott, de Magyarországon még nem alkalmazott (kötelezően 2022-ben érvénybe lépő) BNO-11-ben a transzszexualizmus már kikerült a mentális betegségek köréből, és a nemi inkongruencia (össze nem illőség) állapotaként szerepel. Miért is nem tekinthető mentális betegségnek, ha valaki a másik nem tagjának érzi magát?

­– A skizofrénia vagy más elmebetegségek által okozott téveszmék – például amikor a beteg valamely híres embernek, vagy vallási személynek, esetleg állatnak képzeli magát – átmenetiek, hullámzóak, sokszor ön- és közveszélyesek, és a munkaképességet súlyosan akadályozzák. A páciens a kezelés hatására visszatér a realitásba, és rendszeres gyógyszerszedéssel elérhető, hogy ne kerüljön újra a téveszmés állapotba. A transzszexualizmus viszont egy tartós, folyamatosan fennálló állapot, mélyen megalapozott attitűd, mely szerves része az egyén életének, személyiségének, egyúttal nem befolyásolja a munkaképességet – mutat rá Hazag Anikó.

A transzszexualizmus kialakulásának az oka nem ismert, jelenleg is több kutatás folyik ebben a kérdésben.

– Egyes nagy felbontású képalkotó eljárások segítségével a nem transznemű személyekhez viszonyítva eltérő agyi struktúrákat sikerült kimutatni – tájékoztat Dr. Gasztonyi Zoltán nőgyógyász-endokrinológus.

A szakvéleményért hozzám forduló transz emberek egy része arról számol be, hogy már egészen kisgyerekként, amint öntudatra tett szert, a biológiai nemével ellenkező nemmel azonosult – ezekben az esetekben kizárhatjuk a személyiségfejlődésben vagy a társadalmi hatásokban, nemi szocializációban rejlő lehetséges okokat. Figyelembe véve azt is, hogy a transzneműség nem a 21. század terméke, hanem az orvostörténeti szakirodalom tanúsága szerint mindig is voltak ilyen létállapotú emberek, divatjelenségnek is aligha minősíthető. Én inkább egy biológiai eredetű variációnak gondolom