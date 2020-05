A köztársasági elnökhöz fordultak jogvédő szervezetek, mert megszavazták a nemváltoztatás elismerését tiltó törvényt

Két évvel a nem- és névváltoztatási kérelmek elbírálásának felfüggesztése után a Kormány most törvényben tiltotta meg a transzneműek számára, hogy nemüket hivatalosan is elismertessék. Hiába állt ki az Európai Parlament, az ENSZ emberi jogi biztosa és számos nagykövetség is a törvényjavaslat ellen, nemzetközi nyomás hatására sem állt el a Kormány az alkotmányos alapjogot sértő törvény elfogadásától. LMBTQI szervezetek a köztársasági elnöktől kérik: aláírás helyett az Alkotmánybíróságnak küldje meg a törvényt – írja közleményében a Háttér Társaság.

A parlament 133 igen, 57 nem, és 4 tartózkodás szavazattal fogadta el azt a salátatörvényt, amelynek a 33. paragrafusa szól az anyakönyvben bejegyzett születési nem megváltoztathatatlanságáról. Az ellenzéki pártok több módosító javaslatot is benyújtottak, amit a zárószavazás előtt egytől egyig leszavazott a Fidesz–KDNP-s többség.

A jogszabály annak ellenére nyíltan diszkriminatív a transznemű emberekkel szemben, hogy az Alaptörvény XV. cikke szerint Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés szerinti különbségtétel nélkül biztosítja, továbbá ellentmond az Alkotmánybíróság korábbi (2005-ös, 2007-es, és 2018-as) döntéseinek is, amelyek szerint a transznemű emberek számára a nem- és névváltoztatás alapvető emberi jog

Az előterjesztésben leírt indoklás szerint azért szükséges, hogy a születéskor meghatározott nemet tartsák nyilván, mert a nemet meghatározni kizárólag biológiai alapon lehetséges, elsődleges nemi jellegek, illetve kromoszómák alapján, amire csak orvosok jogosultak: „Tekintettel arra, hogy a biológiai nem teljes megváltoztatása nem lehetséges, jogszabályban szükséges rögzíteni, hogy ennek megváltoztatására az anyakönyvi nyilvántartásban sincs lehetőség” – olvasható a dokumentumban.

A törvényjavaslatnak hazai és nemzetközi szinten is nagy visszhangja volt:

Rögtön beadásának másnapján 22 hazai civil szervezet állt ki ellene.

A Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ Szekciója is nyilvánosan kiállt a törvényjavaslat ellen.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kormány által működtetett Emberi Jogi Kerekasztal számára megküldött véleményében leírta, hogy nem ért egyet a törvényjavaslattal: jogszabályban lenne szükséges rendezni a transznemű emberek nemváltással kapcsolatos eljárását, a jogorvoslat biztosítását annak érdekében, hogy az érintett személyek megkülönböztetés-mentesen, nemi identitásukat szabadon felvállalva gyakorolhassák alapvető jogaikat.

Az Európai Parlament Frakcióközi LMBTI Csoportja, az Európai Tanács emberi jogi biztosa és a Nemzetközi Civil Szervezetek Konferenciája, valamint az ILGA és a TGEU ernyőszervezet is nyilvánosan kiállt a törvényjavaslat ellen.

63 Európai Parlamenti képviselő írt alá egy, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek és az igazságügyi miniszternek címzett levelet, amely a salátatörvény visszavonását kéri.

z Európai Parlament elsöprő többséggel (395 igen, 171 nem, 128 tartózkodás) ítélte el a magyar kormány transznemű és interszex emberek jogfosztását.

Az ENSZ szexuális irányultság és a nemi identitás alapján való hátrányos megkülönböztetést vizsgáló különbiztosa; az egészségügyi különbiztosa; a magánélethez való joggal foglalkozó különbiztosa és a nőkkel szembeni erőszakot vizsgáló különbiztosa is elítélte a javaslatot, illetve kérdéseket írt a kormánynak.

úAz ENSZ emberi jogi főbiztosa is elítélendő gyakorlatként hivatkozott a törvényjavaslatot a COVID-hoz kapcsolódó iránymutatásában.

A holland, francia és német kormány emberi jogi megbízottjai a transznemű személyek önrendelkezési jogának és emberi méltóságának garantálását kérték.

„Mi nem adjuk fel a küzdelmet a jogsértő törvény ellen. Felszólítjuk Áder János köztársasági elnököt, hogy a törvényt ne írja alá, hanem küldje meg azt az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára” – írja a Háttér Társaság.

