Veszélybe kerülhetnek a gyerekesek milliói, ha elhúzódik az építkezés, vagy a lakásvásárlás

Több könnyítés mellett egy gyakorlatias szemmel nézve érthetetlen szigorítás is belekerült a többgyerekesek jelzáloghitel-elengedését módosító, május 29-én megjelent kormányrendeletbe – hívta fel a figyelmet Valkó András hitelszakértő Facebook-oldalán. Eddig nem volt időbeli korlátozás, az új főszabály szerint viszont mindössze 60 napjuk lesz a családoknak arra, hogy kérelmezzék a jelzáloghitel elengedését. Két hónap pedig kevés főleg építkezésnél, de új- és használt lakás vásárlásánál sem biztos, hogy elég arra, hogy megfeleljenek a feltételeknek és benyújthassák a kérelmeket. Ergo ugorhatnak az államtól visszaigényelhető milliók.

Milliókat nyerhetnek a családok a jelzáloghitel-elengedéssel Első körben csak a 2018. január elseje után született harmadik, vagy többedik gyermek után lehetett 1-1 millió forintnyi jelzáloghitel-elengedést kérni. 2019. július 1. óta viszont már a második gyermekre is visszaigényelhető 1 millió forint, a harmadik gyermekre pedig felemelték 4 millió forintra a juttatást. A negyedik, vagy többedik gyerekre változatlanul 1-1 millió forinttal csökkenthető a családok jelzáloghitel-tartozása.

Gond lehet, ha 60 napon belül kell kérelmezni

A még érvényben lévő kormányrendelet nem állapít meg határidőt arra, hogy a gyermek születése után meddig lehet kérelmezni a jelzáloghitel-elengedést, akár évek is eltelhettek. (Feltéve, hogy akkor még érvényben van a támogatás.) A módosítás azonban kimondja, hogy a 2020. június 30. után született (vagy örökbefogadott) gyermekekre 60 napon belül kell beadni a hitelelengedés iránti kérelmet.

Legyen szó építkezésről, lakásvásárlásról, ez az idő nem biztos hogy elég lesz arra, hogy a családok megfeleljenek a kérelem feltételeinek. Ahhoz, hogy a kérelmet be lehessen adni, még a gyermek születése előtt meg kell kötni a hitelszerződést az építkezésre, vagy lakásvásárlásra, és az is feltétel, hogy a fedezetként szolgáló lakás/ház tulajdonjogát bejegyezzék az igénylő(k) nevére. A 60 napos határidővel gond lehet, ha valaki ezután vág bele az építkezésbe, lakásvásárlásba, hitelszerződés-kötésbe, legyen szó építkezésről, vagy ingatlan megvásárlásáról:

Építkezésnél először csak a telek szerepel fedezetként, amire nem lehet kérni a jelzáloghitel-elengedést. Amikor elkészült maga a lakás/ház, megvan a használatba vételi engedély, rávezették a tulajdoni lapra, hogy lakóingatlan, akkor lehet beadni a hitelelengedési kérelmet. Hiába írják tehát alá a hitelszerződést a gyermek születése előtt, simán előfordulhat, hogy az építkezés eltart 1-2 évig, így lecsúszik a hitelelengedésről a család.

Új ingatlan vásárlásakor sem ritka, hogy bár a hitelszerződést aláírják még a gyermek megszületése előtt, de maga a hitelfolyósítás és így a tulajdonjog bejegyzése csak akkor lesz meg, ha elkészült az ingatlan. Ami bőven lehet 60 napnál több idő.

Használt lakás vásárlásakor sem biztos, hogy elég lesz a 60 napos határidő, hiszen elhúzódhat a hitelkiutalás, a tulajdonjog bejegyzése – avatott be a részletekbe a hitelszakértő.

Ha valaki csak később szerez tudomást a lehetőségről, vagy egyszerű feledékenységből nem adja be 60 napon belül a kérelmét, az is hoppon maradhat.

Van például olyan család, akiknél még 2019 februárjában megszületett a hitelelengedésre jogosító gyermek, és csak most tudják beadni a kérelmet. Ezt a jövőben az új szabály alapján úgy tűnik, nem tehetik meg. Egy kiskapu azért van a módosító rendeletben. Ha „az igénylő önhibáján kívüli okból” mulasztotta el beadni a kérelmet, utólag igazolási kérelmet adhat be, az ok megszűnésétől számított 30-120 napon belül. Ha ezt az igazolási kérelmet elfogadják, akkor mégis elengedhetik a jelzáloghitelből a gyerekvállalásra járó millió(ka)t. Ami nem világos a rendelet alapján, hogy vajon mit jelent az „igénylő önhibáján kívüli ok”. Nem tudni, hogy például ebbe belefér-e, ha nem lett kész 60 nap alatt a ház/lakás, illetve vásárlás esetén nem jegyezték be ennyi idő alatt a tulajdonjogot.

Azok számára, aki előrébb tartanak a lakásprojektben, és már megvan a tulajdonjog-bejegyzés, fontos lehet, hogy továbbra is a magzat 12 hetes korától lehet kérni a hitelelengedést.

Nem kell mind a két félnek tulajdonosnak lennie

A még érvényben lévő szabályozás nem volt teljesen egyértelmű abban, hogy mindkét igénylőnek/szülőnek tulajdonosnak kell-e lennie az ingatlanban, amire kérik a hitelelengedést. A szakértő szerint volt, akinek úgy is sikerült az elengedés, hogy csak az egyik fél volt 100 százalékban a tulajdonos, másoknak azonban nem. Eddig utóbbi helyzetet ajándékozási szerződéssel lehetett áthidalni.

A rendelet-módosítás június 13-tól hatályos, utána már nem lesz szükség ilyen kiskapura. Mint a Család.hu-n is írják, a jelzáloghitelek csökkentését olyan esetekben is igényelhetik a családok, ha az ingatlan csak az egyik szülő nevén van. Sőt, mint a szakértő hangsúlyozta, a már folyamatban lévő kérelmekre is érvényesíteni kell majd a jogszabály-módosítást.

Harmadik fél is szerepelhet a hitelben

Az eddigi szabályozás szerint harmadik fél nem szerepelhetett a hitelben – ezen most valamelyest könnyítettek, beiktattak egy kivételt. Június 13-tól az igénylő volt házastársa vagy volt élettársa is szerepelhet a hitelben, ha van olyan közös gyermekük, aki benne van a hitelelengedés kedvezményezett gyermekei között.

Tehát ha anyának és apának két közös gyermeke, akik a válás után anyával maradtak, és anyának van egy új párja, mely kapcsolatból érkezik a harmadik baba, akkor már nem baj, ha „régi” apa is benne van a hitelben. Anya a közös gyermekre tekintettel így is kérheti a hitelelengedést.

Kiemelt kép: Marjai János /24.hu